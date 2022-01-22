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Худший сценарий агрессии РФ: Украина допускает участие Британии в войне

22 января 2022, 19:57
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Британских военнослужащих могут разместить на территории Украины, подчеркнул Вадим Пристайко.

Британская армия
Британская армия / УНИАН

Россия создает туман войны, используя его как рычаг в переговорах, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", - пояснил он в интервью на канале Дом.

Украинский дипломат не исключает жесткую позицию и поддержку Киева оружием со стороны западных партнеров.

"Например, вчера меня спросили, пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - добавил Пристайко.

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Ранее сообщалось о том, что Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

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новости Великобритании российское вторжение военная агрессия РФ Вадим Пристайко новости Украины
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