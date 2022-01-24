УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Украины

24 января 2022, 12:09
Прослушать новость
Остановить

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал, что планы по эвакуации посольства страны в столице Украины есть, но в настоящий момент их еще не реализовали.

Австрия, флаг
Австрия и Франция могут эвакуировать своих дипломатов из Украины / Фото pixaby

Австрия вслед за США и Великобританией может эвакуировать свой персонал из посольства в Киеве. Но окончательное решение пока не принято. Также, по данным СМИ, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Как заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, планы по эвакуации посольства страны в столице Украины есть, но в настоящий момент их еще не реализовали. Решение будет принято, если изменится ситуация с безопасностью.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией", - сказал Шалленберг

"Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - добавил министр.

Как пишет издание Вести со ссылкой на свой источник в Верховной Раде, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Реклама

Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности. По его словам, "фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

Читайте также:

viber
вторжение России военное вторжение посольство США посольство Великобритании новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силГороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших сил Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаДеньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Резкий взлет цен на бензин: украинцев предупредили о новом подорожанииРезкий взлет цен на бензин: украинцев предупредили о новом подорожании
12:32

Захват РФ Харькова, Днепра, Одессы и дата вторжения 20 февраля: ВСУ предупредили об опасном сценарии

12:27

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

12:17

Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияВидео

12:09

Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из УкраиныВидео

12:09

Пьяный житель Запорожья шутки ради швырнул гранату на балкон жилого дома

Реклама
12:07

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:57

Заморозит и завалит снегом: украинцам рассказали, где и когда ударит -21°Видео

11:42

Злату Огневич три года преследует мужчина - певице угрожают расправойВидео

11:36

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

11:34

ЕС захватила лидерство: Слуга народа скатилась в рейтинге партий – опрос

11:29

Довольны ли украинцы тем, куда власти ведут страну - опрос

11:26

Без шансов на спасение: под Киевом в жутком ДТП погибли четыре человекаФотоВидео

10:54

Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушенияВидео

10:52

Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому в президентском рейтинге – опросВидео

10:49

К чему снятся часы: толкование известных сонников

10:46

Эвакуация Посольства США в Киеве является чрезмерной предосторожностью - МИД УкраиныВидео

10:45

Юрий Корявченков: государственная политика Украины по безопасности дорожного движения нуждается в реформировании

10:28

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаВидео

10:19

Вслед за США Британия эвакуирует часть сотрудников посольства из КиеваВидео

10:07

Олимпиада не будет мешать плану Путина по вероятному нападению на Украину — госсекретарь США

Реклама
09:54

Как будет работать метро Киева в случае локдауна 2022 - ответ КГГА

09:49

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

09:37

Ишемическая болезнь сердца - диетолог назвала продукты для профилактики недуга

08:57

Ивано-Франковская область стала "красной": что запрещено с 24 январяВидео

08:48

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

08:41

Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровьеВидео

08:25

В ближайшие недели Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских JavelinВидео

08:20

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

08:00

На пороге большой войны: когда и каким может быть наступление России на Украину

07:52

Де-факто это невозможно: в России отреагировали на угрозы Запада отключить страну от SWIFT

07:45

Штаты методично загоняют Кремль в тупикмнение

07:25

Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любвиВидео

07:11

США могут отправить ближе к порогу Путина тысячи военнослужащих, военные корабли и самолеты - NYT

07:10

Красные линии для Путина и россияне против войны: политик объяснил, почему атаки на Украину не будетВидео

06:40

Госдеп разрешил дипломатам США добровольно покинуть Украину, их семьи обязаны выехать из страны

06:29

Награда таки нашла своих героевмнение

05:45

Большая война России с Украиной и провокации со стороны Москвы: Илларионов назвал сценарийВидео

05:28

Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстроВидео

05:02

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежут морозы -20ºВидео

03:50

Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минутВидео

Реклама
03:14

Опаснее Омикрона: в ВОЗ предупредили о новом штамме-мутантеВидео

02:41

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:16

Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыхаВидео

01:46

"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитыхВидео

01:17

Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсВидео

00:51

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

00:07

Голос країни-12 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23 января, воскресенье
23:57

В Украине разрешили покупать лекарства за "ковидную тысячу" с 24 января: главные правилаВидео

23:28

Врач рассказала о коварной опасности морской капустыВидео

22:59

"Украина понесла огромные потери": Кулеба резко высказался в адрес Германии из-за агрессии РоссииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять