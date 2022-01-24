Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Украины

Австрия и Франция могут эвакуировать своих дипломатов из Украины / Фото pixaby

Австрия вслед за США и Великобританией может эвакуировать свой персонал из посольства в Киеве. Но окончательное решение пока не принято. Также, по данным СМИ, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Как заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, планы по эвакуации посольства страны в столице Украины есть, но в настоящий момент их еще не реализовали. Решение будет принято, если изменится ситуация с безопасностью.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией", - сказал Шалленберг

"Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - добавил министр.

Как пишет издание Вести со ссылкой на свой источник в Верховной Раде, Франция также эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

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Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности. По его словам, "фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

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