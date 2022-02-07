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Угроза военной атаки РФ и Беларуси на Украину: Лукашенко оскорбил Зеленского и назвал Путина другом

7 февраля 2022, 14:26
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Лукашенко утверждает, что без экспорта электроэнергии из Беларуси, в Украине, дескать, "упала бы вся система".

Лукашенко
Лукашенко допустил резкое оскорбление в адрес президента Зеленского, назвав его, дескать, "безголовым" / Reuters

Непризнанный руководитель Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского, дескать, "безмозглым" и считает, что Запад пытается навязать украинскому гаранту риторику о нападении Москвы и Минска на Киев. По его словам, украинско-белорусские экономические отношения продолжают действовать якобы по просьбе Путина, который является для Лукашенко другом. При этом Беларусь намерена и в дальнейшем продолжать экономические отношения с Украиной, тогда как без электроэнергии из РБ мол "рухнула бы вся система".

В интервью Соловьев Live он заявил о том, что Зеленский якобы "безголовый", а Запад пытается навязать Украине риторику о возможном военном нападении России и Беларуси.

"И даже Зеленский, извини меня, первый раз скажу, - безголовый. Хотя я не ожидал, что он будет так вести себя. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войне нет и так далее... Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - сказал Лукашенко.

При этом, он утверждает, что экономические отношения Киева и Минска до сих пор не прекращены якобы по просьбе президента РФ Путина, который является другом Лукашенко.

"По просьбе вашего президента и моего друга (Путина), чтобы вы знали", - говорит самопровозглашенный белорусский глава государства.

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Впрочем, он также рассказал о том, что товарооборот между Беларусью и Украиной в прошлом году составил около 7 миллиардов долларов. Киев стал вторым торговым партнером Минска в 2021 году.

"Я же не журналист. Я же президент. И вообще, я человек такой: воевать – так воевать, если это нужно; работать – так работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они утворили ...Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете, сколько - это второй партнер в торговле за прошлый год, почти $7 млрд", - говорит Лукашенко.Читайте также"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войной

Также он подчеркнул, что Беларусь будет и в дальнейшем сотрудничать с Украиной, поскольку это, дескать "помощь обычным людям, украинцам", а в украинском государстве без белорусских поставок электроэнергии, дескать, "упала бы вся система".

Заявления Лукашенко об Украине

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко сделал и ряд других заявлений в ходе интервью с Соловьевым. В частности, он считает, что Украина якобы уже через 15 лет вступит в Союзное государство России и Беларуси. При этом он видит и другие страны в этом объединении.

Также он полагает, что война между Россией, Беларусью и Украиной якобы может продлиться несколько дней, потому что "некому будет воевать".

Кроме того Лукашенко пригрозил, что если Киев пойдет на якобы силовой сценарий по освобождению оккупированного Донбасса, армия Беларуси "ответит" Украине вместе с российскими вооруженными силами.

Лукашенко не исключил и ядерного удара по Украине в случае обострения отношений России и Запада.

Глава РБ оскорбил президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский глава государства якобы является безвольным человеком.

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