Ракетный удар по Украине и отношение к Зеленскому: Лукашенко вместе с РФ пригрозил войной Киеву

Война Украины с Россией и Беларусью продлится максимум несколько дней - Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился рядом угроз в адрес Украины. Он назвал якобы безвольным президента Владимира Зеленского, сделал прогноз о, дескать, подключении у Киева к Союзному государству и не исключает ядерного удара по Украине. Если Украина, дескать, пойдет на силовой сценарий по освобождению Донбасса, то Минск вместе с Москвой "в ответ" применит военную силу.

В интервью Соловьев Live Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает позицию России в отношении Украины с Западом и намерена действовать в фарватере российских интересов.

"Украина в Союзном государстве через 15 лет"

По мнению Лукашенко, к государственному объединению России и Беларуси, дескать, должна будет присоединиться Украина. Это якобы произойдет в том случае, если не Москва и Минск "не наделают ошибок".

Также он ожидает в СГ Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", - сказал Лукашенко.

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"Война России с Беларусью и Украиной продлится три-четыре дня"

Лукашенко утверждает, что Украина не будет воевать с Россией и Беларусью. Военные действия, если они состоятся, продлятся несколько дней. Дескать, воевать будет некому.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война будет продолжаться, ну максимум, три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать", - сказал он.

Беларусь будет готова к военному удару по Украине вместе с Россией.Читайте также"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против Украины

Как сказал Лукашенко, если Украина, пойдет на силовой сценарий на Донбассе, Москва и Минск перейдут к "совместному ответу", который будет включать военную составляющую.

Он добавил, что армия Беларуси будет действовать в союзе с российскими вооруженными силами.

"Точно так, как российская", - добавил Лукашенко.

Лукашенко не исключил ракетного удара по Украине

Непризнанный белорусский президент говорит, что "красные линии" для Запада нарисовала не только Россия, но и Беларусь. Он обвинил США в якобы подталкивании Украины к войне.

"Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну", - сказал Лукашенко.

По его словам, Путин поступил правильно, когда объявил о "красных линиях" для Запада.

"Очень правильно все сделано Президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию - получай!" – считает белорусский политик.

Соловьев спросил, возможен ли в такой ситуации ракетный удар по территории украинского государства.

"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" – задал он вопрос.

Лукашенко, по сути, такой возможности не исключил, как и других мероприятий.

"И не только. Все что только есть", - подчеркнул непризнанный белорусский президент.

О Зеленском

В интервью он сказал, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском. По его мнению, у украинского гаранта, дескать, "нет стрежня".

"Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, а у него его нет (обратился он к Соловьеву). Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", - полагает Лукашенко.

При этом он обвинил президента в якобы открытых заявлениях о том, что Россия и Беларусь являются врагами.

"И я к Зеленскому (относился) так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка - это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь - это враги" - это уже крыша поехала", - сказал белорусский лидер", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Заявления Лукашенко об Украине

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко сказал, что не хотел бы воевать против Украины. По его словам, белорусская армия будет применена только в случае агрессии против своей территории или нападения на Россию.

При этом Лукашенко заявил о готовности Беларуси "вернуть Украину в лоно славянской государственности".

Также Лукашенко заявил, что с территории Украины в Беларусь во время разгона протестов в 2020 году, дескать, шли поставки оружия и взрывчатки.