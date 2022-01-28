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Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условия

28 января 2022, 15:37
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Александр Лукашенко утверждает, что не будет посылать армию РБ на территорию других стран.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко рассказал о том, возможна ли война между Украиной и Беларусью.

Как подчеркнул он в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию, Беларусь никогда не будет источником войны. Вместе с тем он рассказал о том, в каких случаях отправит войска для участия в вооруженном конфликте.

Лукашенко утверждает, что не будет посылать армию РБ на территорию других стран.

"Нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа", - подчеркнул он.

Лукашенко также оценил вероятность военных столкновений между Украиной и Беларусью.

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"Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны", - сказал он.

По его словам, белорусская армия будет воевать только в двух случаях.

"Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о том, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины: "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами".

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