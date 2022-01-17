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Лукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФ

17 января 2022, 13:28
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Александр Лукашенко также рассказал о совместных учениях с РФ, в том числе у границ Украины.

Лукашенко
Александр Лукашенко выдвинул обвинение Украине / president.gov.by

Александр Лукашенко заявил о том, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - подчеркнул он.

По его данным, в Украине у белорусских границ проводится спецоперация Полесье, а в приграничье выведено до 10 тысяч военнослужащих.

Лукашенко также рассказал о совместных учениях с РФ, в том числе у границ Украины.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал он.

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Лукашенко добавил, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

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