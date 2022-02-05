"Зеленский трухнул": Лукашенко заикнулся о войне с Украиной

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал о вероятности войны против Украины.

В опубликованном фрагменте беседы Лукашенко ответил на утверждение Соловьева о том, что американцы якобы хотят, чтобы Россия воевала с Украиной.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Война продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой вон в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем…. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул", – заявил Лукашенко.

Также во время беседы с Соловьевым Лукашенко пояснил, чем он отличается от беглого президента Украины Виктора Януковича. По его словам, когда в стране начались беспорядки, он не стал убегать. Кроме того, Лукашенко добавил, что якобы с территории Украины шли поставки оружия и взрывчатки в Беларусь во время жестокого разгона демонстрантов в 2020 году.

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Ранее Лукашенко заявил о том, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины: "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами".

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