УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлением

28 января 2022, 13:53
Прослушать новость
Остановить

Самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко говорит, что "для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что планирует "вернуть Украину в лоно славянства". Именно такое заявление он сделал в своем публичном обращении к депутатам тамошнего парламента, которое транслировалась по государственному телевидению

Как говорил Лукашенко, для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".

"Но как бы кому ни хотелось, мы вернем Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", – заверил самопровозглашенный главе Беларуси.

Диктатор также считает, что "жернова передела мира вращаются". И говорит, что Беларусь готова вступить в войну в случае начала некоей агрессии против нее или Российской Федерации.

Реклама

Читайте такжеЛукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФ

Напомним, ранее сообщалось о том:

  • Украина после политического кризиса в Беларуси летом 2020 года, когда президентские выборы в стране завершились массовыми протестами против фальсификаций избирательного процесса, а власти с применением чрезмерной физической силы подавили протестные акции, не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны. С 5 ноября позапрошлого года Лукашенко для Киева нелегитимен. Запад тоже не считает его демократически избранным лидером белорусов. С тех пор Лукашенко усилил сотрудничество с Россией и регулярно резко высказывается в адрес украинского государства.
  • Кроме того, Лукашенко обвинил Украину в якобы наращивании войск у границ Беларуси. По его словам, Киев, дескать, направляет к белорусским рубежам подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". Такие силы, по мнению Лукашенко, страшнее, чем войска НАТО.
  • Также Лукашенко сделал заявление о фактическом признании оккупированного Крыма территорией России и объявил о готовности отправиться на полуостров.

Другие новости:

viber
Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлением». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаГороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удача Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебПодорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлеб Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы
14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на мед

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

Реклама
14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

Реклама
11:58

Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12Видео

11:44

"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с ПутинымВидео

11:37

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

11:35

В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус

11:27

Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

11:18

Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцевВидео

11:09

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

11:05

Роман Сасанчин крестил новорожденную дочь - первые кадры таинстваВидео

11:00

"Настал момент отстоять суверенитет": британский миллиардер вступился за Украину из-за агрессии РФ

10:55

Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"Видео

10:46

Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотВидео

10:30

Взлет цен на сахар: украинцы узнали, сколько придется платитьВидео

10:25

Мясо подорожает на 50%: эксперт дал пессимистический прогноз на 2022 год

10:25

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

10:15

CNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опроверглиВидео

09:53

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

09:46

Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные ценыВидео

09:40

"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

09:38

Украину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще естьмнение

09:34

Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаВидео

Реклама
09:23

Украинцев предупредили об опасной погоде 28 января: объявлено штормовое предупреждение

08:35

Обзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в ДнепреВидео

08:21

Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

08:01

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

07:54

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

07:52

Какой будет погода в Украине в феврале 2022: синоптик назвал самые теплые и холодные дниВидео

07:50

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

07:46

США анонсировали новую поддержку Украины: Белый дом раскрыл детали переговоров с ЗеленскимВидео

07:18

Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине

06:39

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять