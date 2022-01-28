"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлением

Самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко говорит, что "для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что планирует "вернуть Украину в лоно славянства". Именно такое заявление он сделал в своем публичном обращении к депутатам тамошнего парламента, которое транслировалась по государственному телевидению
Как говорил Лукашенко, для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".
"Но как бы кому ни хотелось, мы вернем Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", – заверил самопровозглашенный главе Беларуси.
Диктатор также считает, что "жернова передела мира вращаются". И говорит, что Беларусь готова вступить в войну в случае начала некоей агрессии против нее или Российской Федерации.
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Напомним, ранее сообщалось о том:
- Украина после политического кризиса в Беларуси летом 2020 года, когда президентские выборы в стране завершились массовыми протестами против фальсификаций избирательного процесса, а власти с применением чрезмерной физической силы подавили протестные акции, не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны. С 5 ноября позапрошлого года Лукашенко для Киева нелегитимен. Запад тоже не считает его демократически избранным лидером белорусов. С тех пор Лукашенко усилил сотрудничество с Россией и регулярно резко высказывается в адрес украинского государства.
- Кроме того, Лукашенко обвинил Украину в якобы наращивании войск у границ Беларуси. По его словам, Киев, дескать, направляет к белорусским рубежам подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". Такие силы, по мнению Лукашенко, страшнее, чем войска НАТО.
- Также Лукашенко сделал заявление о фактическом признании оккупированного Крыма территорией России и объявил о готовности отправиться на полуостров.
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