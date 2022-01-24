Беларусь стянет войска к границам Украины: Лукашенко объявил о совместных с Россией планах

Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к границам Беларуси / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что Минск в рамках военных учений с Россией стянет свои войска к границам Украины. По его словам, такие действия якобы направлены на защиту южных границ белорусской республики, к которой, дескать, украинское государство начало стягивать свои военные подразделения.

В ходе встречи с руководителем Госпогранкомитета Беларуси он сказал о том, что у границы с Украиной появятся белорусские войска, дескать, для защиты кордонов страны.

Читайте также"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против Украины"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он обвинил Украину в якобы стягивании войск к границам Беларуси.

"Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Военные учения России и Беларуси

Ранее в Минобороны Беларуси заявили о проведении совместных с Россией военных учений Союзная решимость – 2022. Маневры пройдут не только на белорусских полигонах, но и вблизи границ республики. В учениях задействуют 30 тысяч военных, а также большое количество авиации и военной техники.

Проверка сил пройдет в два этапа: до 9 февраля на территорию РБ перебросят войска, будет организована охрана стратегических и военных объектов и воздушной границы. Также пройдет проверка сил ПВО. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, состоятся учебные маневры.

Заявления Лукашенко в адрес Украины

Украина после политического кризиса в Беларуси летом 2020 года, когда президентские выборы в стране завершились массовыми протестами против фальсификаций избирательного процесса, а власти с применением чрезмерной физической силы подавили протестные акции, не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны. С 5 ноября позапрошлого года Лукашенко для Киева нелегитимен. Запад тоже не считает его демократически избранным лидером белорусов. С тех пор Лукашенко усилил сотрудничество с Россией и регулярно резко высказывается в адрес украинского государства.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в якобы наращивании войск у границ Беларуси. По его словам, Киев, дескать, направляет к белорусским рубежам подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". Такие силы, по мнению Лукашенко, страшнее, чем войска НАТО.

Кроме того, Лукашенко сделал заявление о фактическом признании оккупированного Крыма территорией России и объявил о готовности отправиться на полуостров.

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