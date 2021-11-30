Лукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостров

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Александр Лукашенко заявил о том, что признает захваченный РФ Крым российской территорией.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что оккупированный полуостров уже стал российским.

По словам Лукашенко, Крым де-факто и де-юре стал российским после "референдума".

Он также анонсировал свою поездку в Крым и посещение Севастополя.

Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать его признание захваченного полуострова российской территорией.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что в случае обострения российско-украинского конфликта Минск окажет поддержку россиянам.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональном интервью рассказал о том, что для россиян, которые оккупировали Крым, эта земля не является родной, в отличие от украинцев. Поэтому, по его словам, захваченный полуостров никогда не будет "русской территорией".

Зеленский назвал Крым "своей землей" и сказал, что историю переписать невозможно, а полуостров вернется в Украину, причем это лишь вопрос времени

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