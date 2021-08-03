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"Никогда не будет русской территорией": Зеленский резко заявил о возвращении Крыма в Украину

3 августа 2021, 11:27

Крым и Донбасс вернутся домой – это вопрос времени, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Оккупированные Крым и Донбасс являются украинской землей, которую любят и хорошо знают украинцы. Для россиян это чужая территория, она никогда не будет "русской". Захваченные украинские земли вернутся в состав Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала Дом.

"Те люди, которые оккупировали…они никогда не будут любить Крым так, как любим мы…Это мое, я этот Крым знаю…Это – я, я там жил, это моя земля – это не их земля, они не будут здесь, их поколения здесь расти не будет…это никогда не будет русской территорией…Да невозможно это, да хоть перепишите историю…сотрите эту историю, да невозможно…все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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