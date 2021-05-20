Зеленский объявил о планах на саммит по возвращению Крыма в Украину

В Украину 23 августа приедут высокопоставленные представители 30 государств - Зеленский / Скриншот YouTube

Первый саммит важного мероприятия Крымская платформа состоится 23 августа в Киеве. Ожидается приезд множества высокопоставленных представителей иностранных государств. Среди них президенты, главы правительств, министры иностранных дел, спикеры и другие делегаты. В рамках мероприятия будут подписаны важные документы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 20 мая, президент акцентировал внимание на важности вопроса проведения мероприятия Крымская платформа и подчеркнул, что 23 августа – в день первого саммита по возвращению Крыма – в Украину приедут высокопоставленные гости из 30 стран. В ходе встречи ожидается подписание важных документов.Читайте такжеВ США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма

"Будет много представителей множества стран, будут подписаны важные документы, приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, спикеры, министры МИД. Думаю, в целом будет представлено 30 стран", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский в своем вступительном слове рассказал о главной задаче на посту президента Украины.

Возвращение Крыма в состав Украины