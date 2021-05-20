Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на ГП Антонов / скриншот

В Украине началась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Во вступительном слове глава государства поздравил украинцев с Днем вышиванки и рассказал о своих главных целях на посту президента.

Зеленский объяснил, что в том, что мероприятие проводится на территории ГП Антонов есть определенный смысл. По его словам, это легендарный завод, который отражает его философию как президента.

"Позади стоит легендарный самолет, который в последний раз Украина построила в 1994 году. Справа – недостроенная "Мрия" Украины. Слева - один фюзеляж самолета, который Украина заказала для современной украинской армии", - сказал президент.

По словам Зеленского, вопрос не в том, чтобы достроить самолет Мрия, а в том, чтобы построить страну мечты.

"Построить страну, которая будет подниматься так же высоко, как и самолеты завода Антонов. Мы будем строить, достраивать, а кое-что строить с нуля", - сказал президент.

Отметим, нынешняя пресс-конференция Зеленского - это третья подобная встреча за всю каденцию главы государства. Год назад Зеленский под открытым небом пообщался с журналистами в Мариинском парке, а в октябре 2019 года провел самый продолжительный президентский пресс-марафон.