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"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма

22 июня 2021, 23:03
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Саммит по Крымской платформе должен завершиться результативно, сказал Антон Кориневич.

Украина,Крым,флаг
У Зеленского ожидают подписания декларации по прекращению оккупации Крыма / УНИАН

На саммите Крымской платформы в Киеве планируется подписание итогового документа-политической декларации, в которой будут зафиксированы аспекты, связанные с прекращением оккупации Крыма. Платформа по полуострову будет работать в Киеве на постоянной основе до тех пор, пока не произойдет возвращение украинской территории. Об этом заявил представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич.

Как сообщает Укринформ, в ходе дискуссии, организованной немецким фондом Маршалла США, он рассказал о том, что в документе, который должен быть подписан по итогам саммита Крымской платформы, должны содержаться все проблемные моменты, связанные с захватом Крыма Россией.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Россией", - уточнил Кориневич.Читайте такжеПрорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом

Также он добавил, что у Крымской платформы появится постоянный офис в Киеве, который будет работать до тех пор, пока оккупированный полуостров не вернется в состав Украины.

"(Офис будет работать, - ред. ) пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма", - подчеркнул Антон Кориневич.

Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление о том, что саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Украинские власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей иностранных государств, а также подписания важных документов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в Москве крайне серьезно отнеслись к Крымской платформе. На базе МИД РФ запустили подразделение, которое работает над дискредитацией планов Украины по деоккупации полуострова.

18 июня Кулеба сказал, что саммит Крымской платформы должен стать наиболее масштабным и влиятельным мероприятием за 30-летие независимости Украины. Россия не сможет помешать планам Киева по проведению саммита.

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