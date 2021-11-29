"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против Украины

Россия не сообщала Беларуси о нападении на Украину - Лукашенко / Reuters

Если Москва решится на новую военную операцию против Украины, то уведомит о своих планах белорусскую армию. В случае обострения российско-украинского конфликта на Донбассе или инцидентов на границе с Россией, Минск окажет поддержку россиянам. Именно поэтому украинское государство укрепляет свои северные кордоны. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает Белта, он сказал о том, что если Москва примет решение пойти в наступление на Украину, белорусские военные и лично глава государства уже располагали бы такой информацией.Читайте также"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударом

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.

Кроме того, по его словам, в случае обострения военного конфликта Москвы и Киева, Беларусь поддержит Россию. Украина об этом знает, и именно поэтому укрепляет свою границу с белорусским государством.

"Они прекрасно понимают: если они снова развяжут войну на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск у границ Украины. Также журналисты продемонстрировали спутниковые снимки, на который фиксируются маневры российских военных подразделений.

В НАТО подтвердили скопление войск РФ у границ Украины и заявили, что россияне могут провести военную операцию против украинского государства.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что действия России связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ государства.

Журналисты немецкого издания Reuters опросили ряд экспертов на Западе и в России, вследствие чего пришли к выводу, что Москва вряд ли пойдет в атаку на Украину. Движение российских войск, скорее всего, связано с демонстрацией Кремлем "красных линий" в отношении украинского государства. Россия вряд ли пойдет в атаку, поскольку неизвестно, как далеко может зайти НАТО в вопросе поддержки Украины.

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