Военная техника в Беларуси подошла к границе Украины: новые снимки

Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины / MAXAR TECHNOLOGIES, CNN

Частная американская компания Maxar Technologies обнародовала новый спутниковые снимки, на которых видна концентрация военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 километров от границы с Украиной, сообщает издание Reuters.

Спутниковые снимки, опубликованные в воскресенье, 6 февраля, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies сообщила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.

Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.

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