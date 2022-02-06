Макрон признался, чего ожидает от встречи с Путиным в Москве

Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его визит в Москву и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения в Украину.
"Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в течение последних нескольких недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти. Далее мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - сказал Макрон в интервью Le Journal du dimanche.
Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой, имея ввиду предложенный им и Ангелой Меркель саммит ЕС-Россия, который так и не состоялся.
"Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности", — сказал Макрон.
Угроза военного вторжения России в Украину
Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.
Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".
В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.
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