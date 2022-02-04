Цель Украины – учитывать все риски: Кулеба заявил о готовности Киева к ударным сценариям России

Россия может сделать все для того, чтобы спровоцировать войну - Кулеба / УНИАН

Сведениям из США о возможных планах России по фабрикации повода для нового военного вторжения в Украину не нужно удивляться. Москва способна на любые шаги с целью провокации войны. Киев должен учитывать все риски и потенциальные сценарии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью CNBS он рассказал о том, что не удивился информации из Вашингтона о планах Москвы по созданию предлога для проведения новой военной операции против Украины. По мнению дипломата, российское государство может пойти на различные сценарии с целью провокации войны.

Читайте такжеУ Байдена неожиданно изменили оценку возможности вторжения РФ в УкраинуКроме того, как рассказал глава МИД, Штаты предупредили Киев о наличии такой информации еще до того, как Госдеп сделал официальное заявление.

"Теперь мы с нетерпением ждем подробностей. Но если вы спросите меня, есть ли что-то, чего Россия не могла бы сделать, чтобы спровоцировать войну, мой ответ будет отрицательным. Все возможно, и мы должны учитывать все риски", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий Washington Post и New York Times со ссылкой на чиновников США распространили информацию, согласно которой разведка получила сведение об утверждении в Москве нового сценария по военному вторжению РФ на территорию Украины. Речь шла о том, что Москва может использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоязычных на востоке Украины или в России.

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В США официально подтвердили такие сведения. Агентство национальной безопасности сообщило, что в ложном видео, которое должно скомпрометировать Украину, планируют задействовать актеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию из США, заявил, что похожие сведения ранее уже появлялись. Впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Британии считают, что Россия пытается создать повод для военного вторжения в Украину, и рассматривает для этого сценарий, связанный с обвинением Киева в нападении.

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