У Путина ответили США на подготовку вторжения в Украину

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на новое заявление США в подготовке провокации для вторжения в Украину.

В Кремле заявили, что раньше озвучивались похожие идеи, передает ТАСС.

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что заявили в США

Западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

После этого Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило данную информацию о планах России.

Реклама

В фейковом видео якобы должны были участвовать актеры, которые изображали бы "скорбящих" и тела "убитых".

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме в январе со ссылкой на разведку США заявляли, что Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения на территорию Украины. Как утверждали американцы, речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом".

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому передислокация войск в приграничные с Украиной территории связана с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае новой военной атаки на Украину. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.

Читайте такжеУ Байдена неожиданно изменили оценку возможности вторжения РФ в Украину

Читайте также: