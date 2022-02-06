Возможное вторжение России: Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам"

Кулеба призвал не паниковать / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию западных журналистов о различных сценариях вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

В своем Twitter-акаунте министр призвал не верить апокалиптическим прогнозам различных изданий.

По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его", - заявил Кулеба.

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Информация СМИ о подготовке России ко вторжению в Украину

Как сообщал Главред, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных. Как говорится в сообщении компании, развертывание российских войск "отражает повышенный уровень активности и готовности".

Также Главред писал о том, что американские СМИ сообщали о том, что если случится полномасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, Киев может пасть за 72 часа. Могут погибнуть 15 тысяч украинских военнослужащих и 4 тысячи российских военных. В Конгрессе США обеспокоены тем, что администрация президента Джо Байдена отреагировала не так быстро и не предоставила украинскому государству зенитные и реактивные системы залпового огня, которые защитили бы страну от военной интервенции России.

Журналисты Fox News утверждают, что многочисленные источники в Конгрессе сообщили им информацию, согласно которой глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в ходе закрытых брифингов 2 и 3 февраля сказал парламентариям о том, что Киев может пасть в течение 72 часов, если случится полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился рядом угроз в адрес Украины. Он назвал якобы безвольным президента Владимира Зеленского, сделал прогноз о, дескать, подключении Киева к Союзному государству и не исключает ядерного удара по Украине. Если Украина, дескать, пойдет на силовой сценарий по освобождению Донбасса, то Минск вместе с Москвой "в ответ" применят военную силу.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.

Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.

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