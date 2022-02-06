Если Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИ

В Конгрессе США обеспокоены тем, что администрация Байдена не предоставила Украине значительную военную помощь, утверждают журналисты.
Если случится полномасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, Киев может пасть за 72 часа. Могут погибнуть 15 тысяч украинских военнослужащих и 4 тысячи российских военных. В Конгрессе США обеспокоены тем, что администрация президента Джо Байдена отреагировала не так быстро и не предоставила украинскому государству зенитные и реактивные системы залпового огня, которые защитили бы страну от военной интервенции России.
Журналисты Fox News утверждают, что многочисленные источники в Конгрессе сообщили им информацию, согласно которой глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в ходе закрытых брифингов 2 и 3 февраля сказал парламентариям о том, что Киев может пасть в течение 72 часов, если случится полномасштабное военное вторжение России в Украину.
Читайте такжеВоенное вторжение в Украину обернется большой войной в Европе: Зеленский обратился к РоссииПо данным прессы, несколько законодателей обеспокоены тем, что администрация Джо Байдена не так быстро отреагировала на ситуацию и не предоставила Киеву значительную военную помощь, которая обеспечила бы защиту Украины от российской военной интервенции. Речь идет о поставках зенитных и реактивных систем залпового огня.
Представители Белого дома, в ответ на эти опасения, сказали, что значительные поставки могли быть использованы в качестве повода для военного вторжения России на территорию Украины.
Кроме того, указывается, что США проводят работу над подготовкой к серьезному миграционному кризису, связанному с возможным появлением беженцев и мигрантов. В ЕС также ведутся дискуссии о жилье и потоках мигрантов из-за предположений о возможном появлении беженцев из Украины в Европе.
Смотрите видео ТСН – в США обнародовали возможный сценарий нападения России на Украину
"Россия может захватить Киев за два дня"
Американское издание The Washington post со ссылкой на источники в разведке США пишет, что Россия приближается к завершению подготовки по военному вторжению в Украину. Согласно их данным, Киев может быть захвачен за 2 дня, а страну в таком случае может покинуть до 5 миллионов человек.
Журналисты, ссылаясь на обновленные оценки военных и разведки Штатов, пишут, что если РФ нападет на Украину, ситуация может привести к гибели до 50 тысяч украинцев.
Опасения экспертов растут на фоне того, что Москва продолжает концентрацию войск у границ Украины и в Беларуси. Причиной возможного военного вторжения называют недовольство российского государства стремлением Украины вступить в Североатлантический альянс.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать
Президент РФ Владимир Путин якобы думает о том, с какого направления Москва пойдет на военное вторжение в Украину – с оккупированного Крыма или с захваченных районов Донбасса.
Напомним, ранее информагентство Reuters со ссылкой на чиновников из США опубликовало материал о том, что Россия может пойти в атаку на Украину после 15 февраля. Готовность российских войск к военной интервенции на территорию украинского государства оценили в 70%. Немецкие журналисты подчеркнули, что Киев может быть захвачен в течение нескольких дней. Полномасштабное военное наступление может привести к большим жертвам среди военных Украины и гражданского населения.
Угроза военного вторжения России в Украину
Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.
Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".
В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.