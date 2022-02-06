Если Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИ

Россия может захватить Киев за 2 или 3 дня - американская пресса / Reuters

Если случится полномасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, Киев может пасть за 72 часа. Могут погибнуть 15 тысяч украинских военнослужащих и 4 тысячи российских военных. В Конгрессе США обеспокоены тем, что администрация президента Джо Байдена отреагировала не так быстро и не предоставила украинскому государству зенитные и реактивные системы залпового огня, которые защитили бы страну от военной интервенции России.

Журналисты Fox News утверждают, что многочисленные источники в Конгрессе сообщили им информацию, согласно которой глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в ходе закрытых брифингов 2 и 3 февраля сказал парламентариям о том, что Киев может пасть в течение 72 часов, если случится полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Читайте такжеВоенное вторжение в Украину обернется большой войной в Европе: Зеленский обратился к РоссииПо данным прессы, несколько законодателей обеспокоены тем, что администрация Джо Байдена не так быстро отреагировала на ситуацию и не предоставила Киеву значительную военную помощь, которая обеспечила бы защиту Украины от российской военной интервенции. Речь идет о поставках зенитных и реактивных систем залпового огня.

Представители Белого дома, в ответ на эти опасения, сказали, что значительные поставки могли быть использованы в качестве повода для военного вторжения России на территорию Украины.

Кроме того, указывается, что США проводят работу над подготовкой к серьезному миграционному кризису, связанному с возможным появлением беженцев и мигрантов. В ЕС также ведутся дискуссии о жилье и потоках мигрантов из-за предположений о возможном появлении беженцев из Украины в Европе.

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Смотрите видео ТСН – в США обнародовали возможный сценарий нападения России на Украину

"Россия может захватить Киев за два дня"

Американское издание The Washington post со ссылкой на источники в разведке США пишет, что Россия приближается к завершению подготовки по военному вторжению в Украину. Согласно их данным, Киев может быть захвачен за 2 дня, а страну в таком случае может покинуть до 5 миллионов человек.

Журналисты, ссылаясь на обновленные оценки военных и разведки Штатов, пишут, что если РФ нападет на Украину, ситуация может привести к гибели до 50 тысяч украинцев.

Опасения экспертов растут на фоне того, что Москва продолжает концентрацию войск у границ Украины и в Беларуси. Причиной возможного военного вторжения называют недовольство российского государства стремлением Украины вступить в Североатлантический альянс.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

Президент РФ Владимир Путин якобы думает о том, с какого направления Москва пойдет на военное вторжение в Украину – с оккупированного Крыма или с захваченных районов Донбасса.

Напомним, ранее информагентство Reuters со ссылкой на чиновников из США опубликовало материал о том, что Россия может пойти в атаку на Украину после 15 февраля. Готовность российских войск к военной интервенции на территорию украинского государства оценили в 70%. Немецкие журналисты подчеркнули, что Киев может быть захвачен в течение нескольких дней. Полномасштабное военное наступление может привести к большим жертвам среди военных Украины и гражданского населения.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.

Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.