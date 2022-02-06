УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - Reuters

6 февраля 2022, 07:34

Источники издания предполагают, что наступление может произойти после 15 февраля, когда замерзание земли достигнет пика.

российские войска, танк
Россия готова к вторжению в Украину на 70% / Reuters

Российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление якобы планируется после 15 февраля – как только замерзание земли достигнет пика.

Такую информацию обнародовало издание Reuters. Официальные представители США сообщили журналистам, что в последние две недели количество батальонных тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось до 83 по состоянию на пятницу. Также известно, что еще 14 групп находятся на пути к границе.

Источники издания предполагают, что наступление может произойти в ближайшие дни - это зависит от погодных условий. Ожидается, что замерзание земли достигнет пика 15 февраля и продлится до конца марта. Это позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью.

По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии.

Также источники считают, что если Россия вторгнется в столицу Украины Киев, то она может пасть в течение нескольких дней. Полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам как среди военных Украины, так и среди мирного населения.

Реклама

"Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, по оценкам США, сказал чиновник", - пишет издание.

Также ожидается, что полномасштабное вторжение России спровоцирует бегство миллионов людей в Европу.

Ранее появилось больше свидетельств наращивания российской военной техники вокруг границ Украины. В частности, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание.

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями.

Читайте также:

viber
новости США вторжение России российские войска военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость ««Киев может пасть в течение нескольких дней»: Россия готова к вторжению в Украину на 70% - Reuters». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаИ повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа Сказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходныхСказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходных Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеЗальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с ТурциейДырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турцией
07:45

Для США случилось наихудшее

07:34

"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - ReutersВидео

07:10

Гороскоп Елены Зеленской: почему президентская семья под угрозой

07:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

06:29

"Черный лебедь" Монастырскогомнение

Реклама
06:02

Сказочный сиреневый маникюор – самый нежный маникюр весна 2022Фото

05:40

Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десертВидео

05:29

Ждать ли ранней весны: украинцам дали неожиданный прогноз на февральВидео

05:01

Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой

04:22

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-хВидео

03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

03:21

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19Видео

02:44

Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСВидео

02:15

Поможет при артрите, кашле и для похудения: почему имбирь нужно есть каждый день

01:47

"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса

01:17

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

01:05

Расширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменятьВидео

00:51

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

00:32

Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуФотоВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

Реклама
05 февраля, суббота
23:51

Лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в УкраинуВидео

23:47

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:13

Охранник прогнал девушку с ДЦП из магазина: чем закончилась история

22:40

В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноватВидео

22:05

"Зеленский трухнул": Лукашенко заикнулся о войне с УкраинойВидео

21:40

Розыгрыш боевых действий по переходу в наступление: Россия будет стрелять в 50 км от УкраиныВидео

21:30

Цена газа в Украине взлетела почти в 5 раз: как и почему подскочила стоимостьВидео

21:00

Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от СШАВидео

20:44

Украинские фаны зарядили хит о Путине на ЧЕ по футзалу: в РФ закатили истерикуВидео

20:37

Дом, как картинка, и муж доволен: лучшие жены по знаку зодиакаВидео

20:19

Стало известно, где активно продают черноземВидео

19:51

У Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР"Видео

19:49

Руслана Писанка упала в обморок во время выступления: инцидент попал на видео

19:31

Квартал 95 назвали "русским комедийным шоу" в Германии: как отреагировал коллектив

19:30

Горячие признания Путина Си Цзиньпинумнение

19:26

Пугачева предстала на редком семейном фото

18:56

Отцом оказался незнакомец: ДНК-тест вскрыл грандиозную медицинскую ошибкуВидео

18:30

"Харьков - это Украина": в городе прошел Марш ЕдинстваФото

18:07

Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыВидео

17:59

Пассажир предотвратил катастрофу: в Одессе в последний момент задержали взлет пассажирского бортаВидео

Реклама
17:56

В НАТО заявили о наращивании войск РФ у границ с УкраинойВидео

17:56

США призывают Японию "прижать" Россию санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:37

День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

17:30

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

17:24

После визита в Украину Эрдоган заболел коронавирусом: появилась реакция ЗеленскогоВидео

17:14

"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни

16:59

В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтраВидео

16:50

Угроза отравления Рябчука и десятки тысяч "на адвокатов": новый поворот в деле о бойне на ЮжмашеВидео

16:30

В Херсонской области неадекват расстрелял троих собак своей соседкиВидео

16:23

О чем может говорить номер квартиры - нумерологияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять