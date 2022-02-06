"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - Reuters

Россия готова к вторжению в Украину на 70% / Reuters

Российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление якобы планируется после 15 февраля – как только замерзание земли достигнет пика.

Такую информацию обнародовало издание Reuters. Официальные представители США сообщили журналистам, что в последние две недели количество батальонных тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось до 83 по состоянию на пятницу. Также известно, что еще 14 групп находятся на пути к границе.

Источники издания предполагают, что наступление может произойти в ближайшие дни - это зависит от погодных условий. Ожидается, что замерзание земли достигнет пика 15 февраля и продлится до конца марта. Это позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью.

По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии.

Также источники считают, что если Россия вторгнется в столицу Украины Киев, то она может пасть в течение нескольких дней. Полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам как среди военных Украины, так и среди мирного населения.

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"Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, по оценкам США, сказал чиновник", - пишет издание.

Также ожидается, что полномасштабное вторжение России спровоцирует бегство миллионов людей в Европу.

Ранее появилось больше свидетельств наращивания российской военной техники вокруг границ Украины. В частности, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание.

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями.

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