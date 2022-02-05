Россия проведет военные учения с использованием ядерного оружия в феврале - Financial Times / Reuters

В США считают, что Россия в феврале хочет провести военные учения с использованием ядерного оружия. Цель – предупредить НАТО, чтобы Альянс не мешал Путину напасть на Украину.

Такую информацию обнародувало издание Financial Times со ссылкой на источник в американском Конгрессе. По данным издания, Россия сделает это в качестве предупреждения для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался, если Владимир Путин решит напасть на Украину.

"О планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями", — цитирует издание слова своего собеседника.

Подобные учения России обычно включают испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. В США считают, что в этот раз они состоятся в феврале, а не осенью, чтобы пригрозить украинским союзникам не вмешиваться в украинско-российские отношения.

Financial Times считает, что если Путин все же отважится на вторжение, то произойдет это в середине февраля – начале марта.

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"Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы", — отмечает издание.

Эксперты сообщают, что РФ имеет в своих хранилищах менее 4500 ядерных боеголовок.

"Это было бы невероятно провокационным и зловещим посылом, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину", — сказала эксперт по ядерному оружию из Гудзонского института в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс.

Ранее появилось больше свидетельств наращивания российской военной техники вокруг границ Украины. В частности, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание.

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями.

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