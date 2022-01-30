Нападение РФ на Украину может спровоцировать агрессию Китая - CNN

/ Reuters

Вероятное вторжение РФ в Украину может дать толчок другим тоталитарным режимам к силовому разрешению геополитических конфликтов.

В частности, Китай рассматривает остров Тайвань как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата, рассказал CNN старший научный сотрудник по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

В свою очередь исполняющий обязанности заместителя министра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа Натан Сейлз считает, что в мире будем наблюдаться эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий.

"Если Россия предпримет успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США - бумажный тигр", - подчеркнул он.

По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого исхода.

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"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России", - подчеркнул Сейлз.

Добавим, что по мнению экспертов, многие последствия российского присутствия в Украине остаются далеко не определенными.

"В международной политике все всегда наблюдают за всеми", - подытожил Гулд-Дэвис.

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Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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