Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Через полчаса ее удалили.
Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину.
Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени.
Вскоре это сообщение издание удалили и опубликовали заявление с извинениями.
"Мы готовим заголовки для многих сценариев и заголовок "Россия вторглась в Украину" был случайно опубликован около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву) на нашем сайте", — говорится в сообщении.
В издании отметили, что глубоко сожалеют об ошибке.
"Заголовок удален, мы выясняем причину", — добавили в Bloomberg.
Как сообщал Главред, 3 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, но угрозы военного вторжения России в Украину нет.
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