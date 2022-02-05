Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

В Bloomberg заявили, что громкий заголовок был опубликован случайно / Фото Reuters

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину.

Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени.

Вскоре это сообщение издание удалили и опубликовали заявление с извинениями.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев и заголовок "Россия вторглась в Украину" был случайно опубликован около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву) на нашем сайте", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что глубоко сожалеют об ошибке.

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"Заголовок удален, мы выясняем причину", — добавили в Bloomberg.

Как сообщал Главред, 3 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, но угрозы военного вторжения России в Украину нет.

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