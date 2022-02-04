Как на Грузию в 2008-м: в Польше не исключают нападения РФ на Украину во время Олимпиады

Владимир Путин может осуществить такой же сценарий, как в 2008 году / УНІАН

В МИД Польши считают, что существует риск нападения России на Украину во время Олимпиады.

С таким заявлением выступил заместитель главы ведомства Павел Яблонский напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году, пишет "Европейская правда".

"Такой риск, несомненно, есть, Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически, в 2008 году на инаугурации Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию", - сказал Яблонский.

Также дипломат подчеркнул, что "угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было десятилетиями, и в этой ситуации безопасность является абсолютным высоким приоритетом".

Заместитель главы МИД Польши также сослался на недавнее заявление Путина, который на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве заявил, что расширение НАТО, в частности, на Польшу было "мошенничеством" против Москвы.

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"Он хотел бы привести к ситуации, в которой соседние с Россией страны, и это соседство им понимается очень широко, не могут самостоятельно принимать решения по суверенитету. Именно Россия должна давать согласие на то, станет ли, например, Украина членом НАТО или должна Польша быть в НАТО или другие страны Центральной Европы. Это как раз то, что противоречит международному праву. Суверенные государства сами решают свое будущее", - заявил Яблонский.

Читайте такжеУ Путина ответили США на подготовку вторжения в УкраинуРанее спикер премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что у британского правительства есть "высокая уверенность" в том, что Москва пытается создать повод для организации военного вторжения на территорию Украины. Речь идет о сценарии, связанном с обвинением Украины в нападении.

Также сообщалось, что журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.