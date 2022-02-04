"Запугивание не работает": Кулеба объяснил проигрыш стратегии РФ

Украина будет усиливать сотрудничество с международными партнерами.
Усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД, РФ "проиграла этот раунд".
Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что за последнее время Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия - выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды - готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, а страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи.
"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба рассказал о перспективах реализации Минских соглашений.
Он подчеркнул, что на Украину не оказывается давление со стороны западных союзников в отношении выполнения Минских соглашений на условиях РФ, которые противоречат украинским национальным интересам.
Читайте еще:
- В Госдепе отреагировали на "слив" El Pais ответов США и НАТО России
- Нападет ли Россия - Резников оценил вероятность как "низкую"
- Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУ