"Запугивание не работает": Кулеба объяснил проигрыш стратегии РФ

Дмитрий Кулеба / Reuters

Усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД, РФ "проиграла этот раунд".

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что за последнее время Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия - выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды - готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, а страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи.

"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба рассказал о перспективах реализации Минских соглашений.

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Он подчеркнул, что на Украину не оказывается давление со стороны западных союзников в отношении выполнения Минских соглашений на условиях РФ, которые противоречат украинским национальным интересам.

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