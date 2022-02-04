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Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

4 февраля 2022, 10:26

Глава МИД убежден в том, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях

Кулеба
Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах реализации Минских соглашений.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, на Украину не оказывается давление со стороны западных союзников в отношении выполнения Минских соглашений на условиях РФ, которые противоречат украинским национальным интересам.

Глава МИД убежден в том, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и боевиками "ЛДНР".

Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте Минские соглашения так или так, то этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине. За все эти годы наши партнеры поняли – ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", – отметил он.

Кулеба добавил, что Украина не станет выполнять соглашения в российской интерпретации, поскольку они противоречат украинским национальным интересам.

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Ранее в ходе телефонного разговора премьер-министра Британии Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным последний обвинил Украину в якобы "саботаже" Минских соглашений, сообщает сайт Кремля.

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении Кремля.

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Минские соглашения Дмитрий Кулеба
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