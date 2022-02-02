Путин выдвинул очередные обвинения в адрес Украины и НАТО

Путин раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".
2 февраля состоялся телефонный разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. Последний обвинил Украину в якобы "саботаже" Минских соглашений, сообщает сайт Кремля.
Стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.
"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".
Автор: Екатерина Трохимчук