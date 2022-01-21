Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов: Киев готовит контрудар в случае военного вторжения РФ

Украину ждет мобилизация в случае обострения военного конфликта с Россией / УНИАН

Если Россия пойдет на реальное расширение военной агрессии в отношении Украины, Киев пойдет на мобилизацию 300-400 тысяч резервистов, у которых есть опыт ведения боевых действий. Призвать в таком случае могут и некоторых женщин - военных медиков, связных или представительниц других специальностей, которые добровольно изъявят желание идти на фронт. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что если Россия пойдет на реальную эскалацию ситуации, мобилизуют как минимум тех лиц, у которых есть боевой опыт. Киев может призвать 300-400 тысяч человек, способных к выполнению задач.

Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300—400 тысяч мы сможем оперативно мобилизовать, а это уже та сила, которая точно нанесет непоправимые потери для нашего врага", - отметил Вениславский.

Также он добавил, что призовут и некоторых женщин, но только узкий круг специалистов. Остальные могут быть призваны по желанию.

"В частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну", - сказал Вениславский.

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Кроме того, согласно данным на 19 января, у рубежей Украины дислоцировалось 104 тысячи военных РФ.

"Плюс, если взять оперативную глубину российской территории, около 200−300 км, там еще есть войска", - подчеркнул Федор Вениславский.

Смотрите видео ТСН – Россия продолжает стягивать войска к границе Украины

Угроза военного вторжения России в Украину

В Администрации Байдена ранее объявили о том, что американская разведка указала на возможный план России по созданию провокации на Донбассе за несколько недель до военной операции против Украины. Предположительный сценарий может включать атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом" с целью использования ситуации для наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали сведения о том, что Россия сосредоточила у украинских границ уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают варианта нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы из-за сложной обстановки в регионе и действий НАТО. В Кремле назвали маневры войск "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о том, что Москву могут ждать крайне серьезные санкции в случае нового военного вторжения в Украину. По его словам, российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом, и это приведет к катастрофическим последствиям.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления со стороны Вашингтона якобы могут спровоцировать "гражданский" военный конфликт в Украине. Дескать, это может произойти по причине намерения отдельных лиц среди властей в Киеве пойти на реализацию сценария по силовой деоккупации Донбасса.