УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов: Киев готовит контрудар в случае военного вторжения РФ

21 января 2022, 20:24
Прослушать новость
Остановить

У границ Украины находится 104 тысячи российских военных, за 200-300 километров на территории РФ расположены дополнительные силы, сказал Федор Вениславский.

Солдат,ВСУ
Украину ждет мобилизация в случае обострения военного конфликта с Россией / УНИАН

Если Россия пойдет на реальное расширение военной агрессии в отношении Украины, Киев пойдет на мобилизацию 300-400 тысяч резервистов, у которых есть опыт ведения боевых действий. Призвать в таком случае могут и некоторых женщин - военных медиков, связных или представительниц других специальностей, которые добровольно изъявят желание идти на фронт. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что если Россия пойдет на реальную эскалацию ситуации, мобилизуют как минимум тех лиц, у которых есть боевой опыт. Киев может призвать 300-400 тысяч человек, способных к выполнению задач.

Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300—400 тысяч мы сможем оперативно мобилизовать, а это уже та сила, которая точно нанесет непоправимые потери для нашего врага", - отметил Вениславский.

Также он добавил, что призовут и некоторых женщин, но только узкий круг специалистов. Остальные могут быть призваны по желанию.

"В частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну", - сказал Вениславский.

Реклама

Кроме того, согласно данным на 19 января, у рубежей Украины дислоцировалось 104 тысячи военных РФ.

"Плюс, если взять оперативную глубину российской территории, около 200−300 км, там еще есть войска", - подчеркнул Федор Вениславский.

Смотрите видео ТСН – Россия продолжает стягивать войска к границе Украины

Угроза военного вторжения России в Украину

В Администрации Байдена ранее объявили о том, что американская разведка указала на возможный план России по созданию провокации на Донбассе за несколько недель до военной операции против Украины. Предположительный сценарий может включать атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом" с целью использования ситуации для наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали сведения о том, что Россия сосредоточила у украинских границ уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают варианта нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы из-за сложной обстановки в регионе и действий НАТО. В Кремле назвали маневры войск "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о том, что Москву могут ждать крайне серьезные санкции в случае нового военного вторжения в Украину. По его словам, российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом, и это приведет к катастрофическим последствиям.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления со стороны Вашингтона якобы могут спровоцировать "гражданский" военный конфликт в Украине. Дескать, это может произойти по причине намерения отдельных лиц среди властей в Киеве пойти на реализацию сценария по силовой деоккупации Донбасса.

viber
новости России Верховная Рада новости Украины Федор Вениславский
Сейчас вы просматриваете новость «Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов: Киев готовит контрудар в случае военного вторжения РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Денежная удача и дом полная чаша: топ-4 знака, которые в год Тигра не будут ни в чем себе отказыватьДенежная удача и дом полная чаша: топ-4 знака, которые в год Тигра не будут ни в чем себе отказывать Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовьКармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовь Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаГороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяца Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Байден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNNБайден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNN
20:24

Украина мобилизует 300-400 тысяч резервистов: Киев готовит контрудар в случае военного вторжения РФ

20:21

В Харькове никто россиян с цветами встречать не будетмнение

20:14

Первым на Мадане был убит не Нигоян - ГБР

19:58

Ирина Билык показала отца своего сына - фото

19:55

Возможное нападение России: страны Балтии поставят Украине оружие

Реклама
19:33

Поставки оружия в Украину: схема выстроенамнение

19:18

У Леди Гаги был секс с Сальмой Хайек - из фильма Дом Гуччи вырезали целую любовную линиюВидео

19:14

В страшном пожаре на Киевщине погиб годовалый ребенок: многодетная 18-летняя мать жила в банеВидео

19:12

"Войска НАТО на своей территории – не дело России": в Альянсе жестко ответили на требования МосквыВидео

19:08

Сидел без воды и еды: в Днепре спасли пенсионера, который застрял за диваном

18:44

Захват Харькова Россией и сценарий от Зеленского: на Банковой объяснили заявление президентаВидео

18:43

Иван Яковина. США грозят России статусом Ирана и Северной КореиВидеоблоги

18:42

Канада предоставит Украине кредит на развитие экономики

18:27

В Польше убили и ограбили заробитчанку: дочь собирает деньги на транспортировку тела в Украину

18:17

В январе ГТС может столкнуться с дефицитом природного газа - эксперт

18:07

Вызывают зависть: знаки зодиака, которых чаще всего обсуждаютВидео

17:54

"Вместе с Россией, мы единый народ": глава Федерации бокса зашкварился братанием с россиянамиВидео

17:50

К Виктории Смеюхе прилетел аист: певица заинтриговала подписчиков новым полуобнаженным фото

17:28

Укравтодор объяснил, как в СМИ перекрутили отчет Госаудита о расходовании средств из ковидного фонда

17:26

Угроза вторжения России в Украину: в Bloomberg узнали о плане по эвакуации семей дипломатов СШАВидео

Реклама
17:18

Угроза захвата Харькова: Терехов посоветовал россиянам "не разевать рот"Видео

17:06

Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского с Путиным и анонсировал визиты в Украину и РФВидео

17:00

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуВидео

16:56

Питание не по карману: эксперт назвал сроки стабилизации стоимости продуктовВидео

16:48

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:40

Вторжение РФ в Украину, НАТО и вопрос признания "ЛДНР": главные заявления Блинкена и Лаврова

16:17

Ивано-Франковская область переходит в "красную зону": стала известна датаВидео

15:56

20-летняя Анна Тринчер похвасталась новой силиконовой грудью после пластики: "Ох, и классные тити!"

15:56

"Контрольный выстрел в голову": в Новой почте разнесли запрет работы с ФОПамиВидео

15:55

Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

15:40

Или СИЗО, или миллиард залога: в Офисе генпрокурора обжаловали меру пресечения для Порошенко

15:31

В Киеве взвинтят цены на питание в школах и детсадах: новая стоимостьВидео

15:17

В Днепре водитель зверски расправился с пешеходом и бросил женщину на обочинеВидео

15:17

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

15:10

Шансы начала войны между Россией и Украиной опасно высоки - The Economist

15:04

Киев может перейти на "удаленку": в КГГА просят работодателей закрыть офисыВидео

14:57

В феврале миллион украинцев заболеют коронавирусом – МинздравВидео

14:47

Самая сексуальная женщина мира Кендалл Дженнер, едва прикрыв соски и "ракушку", позировала в снегу

14:45

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

14:27

Глава МИД Швеции заявила о реальном риске нападения России на УкраинуВидео

Реклама
14:00

Украина – гордая страна и будет воевать: Британия резко призвала Путина отказаться от вторжения РФВидео

13:58

Угроза нового локдауна: в Минздраве назвали область, которая попадет в "красную зону"Видео

13:46

Найди 10 отличий: Кончита Вурст смыла макияж и показала как выглядит мужественный Том Нойвирт

13:34

Дичь в Мелитополе: в квартире-свалке среди гор мусора жил маленький ребенокВидео

13:08

Кремль узнал об инициативе из Турции по "встрече" Зеленского, Путина и "ЛДНР": ждут реакции Киева

13:00

Гороскоп на завтра, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недругиВидео

12:48

"Большая ошибка Путина": Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с президентом РФВидео

12:29

Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

12:19

Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель ГрэммиВидео

12:19

Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять