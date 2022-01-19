Угроза военного вторжения в Украину и поддержка Запада: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина уже восьмой год живет в состоянии войны и все это время присутствует угроза полномасштабного военного вторжения со стороны России. Страна готова к такому сценарию, однако пытается урегулировать конфликт дипломатическим путем. Украинцам не следует поддаваться панике и нужно верить в мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения.

"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра… А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - Владимир Зеленский о нападении РФ на Украину… Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться…. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир…. Украина не хочет войны, но Украина всегда должна быть готова к ней", - сказал Зеленский.

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