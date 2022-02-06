К вторжению готовы 62 тысячи военных, РФ стягивает дополнительные силы – The Washington Post

РФ готова к нападению на 70% / Reuters

Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения.

К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих из тактических групп российских батальонов. Кроме этого, возле границы есть и десятки тысяч других людей, которые заняты материально-техническим обеспечением и медицинской поддержкой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников и сотрудников разведки США.

По разным оценкам, количество российских военных возле украинской границы составляет уже от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Солдаты продолжают прибывать. При этом в издании отмечают, что Россия перебрасывает туда в том числе и подразделения по строительству мостов. Еще ряд батальонных тактических групп сейчас находится в пути к местам скопления войск.

"Помощник конгрессмена сказал The Washington Post, что в результате таких действий Путина официальные лица США, которые изначально были скептически настроены относительно возможного масштабного вторжения, теперь, похоже, изменили свое мнение", – говорится в публикации издания.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия якобы планирует готовить наступление после 15 февраля – как только замерзание земли достигнет пика. Источники издания Reuters предполагают, что наступление может произойти в ближайшие дни – это зависит от погодных условий.

Напомним, ранее в США обнародовали новый сценарий возможного вторжения России в Украину. Американские журналисты утверждают, что план Москвы утвержден на высоком уровне.

Читайте также: