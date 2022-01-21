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Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы

21 января 2022, 10:04
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Как говорит испанский министр обороны Маргарита Роблес, официальный Мадрид отдельно рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Корабли
Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы / ua.depositphotos.com

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море ‒ из-за наращивания российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны этой страны Маргариты Роблес.

Чиновница отметила ‒ Россия не может давать указания ни одной стране, поэтому Североатлантический альянс будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО.

Как отметила Роблес, минный тральщик уже в пути в район акватории Черного моря, а боевой фрегат отплывает в течение трех-четырех суток.

Кроме того, Мадрид отдельно рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Как сообщается, во вторник, 18 января, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден сделал заявление о том, что Россия может предпринять агрессивные шаги против Украины. Москву привлекут к ответственности, но все будет зависеть от действий российского государства.

По его словам, если произойдет "незначительное вторжение", то американцам придется "бороться за то, что делать, и чего не делать". Однако дальнейшая военная интервенция "станет для России катастрофой".

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