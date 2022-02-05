Лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в Украину

Европа опасается вторжения Путина в Украину / Reuters, ua.depositphotos.com

Президент Польши Анджей Дуда планирует на следующей неделе отправиться в Берлин. Он должен принять участие в заседании Веймарского треугольника - переговоров лидеров Польши, Германии и Франции.

Как сообщает польское агентство RMF24 со ссылкой на слова главы кабинета президента Польши, переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды пройдут днем или вечером во вторник, 8 февраля.

Также известно, что на повестке дня будут вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Между тем, накануне глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч сказал, что главой темой переговоров в Веймарском треугольнике станет нашумевшая во всем мире угроза вторжения России в Украину.

"И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия. У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине", - заявил Кумоч.

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Напомним, правительство Польши приняло решение предоставить Украине военную помощь. Для защиты нашей стране передадут переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun", а также боеприпасы.

Также ранее в Министерстве обороны Российской Федерации анонсировали военные учения в Ростовской области. Стрельба из артиллерии запланирована на 11 февраля на полигоне "Кузьминский". Он расположен примерно в 50 километрах от границы с Украиной

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