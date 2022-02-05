Розыгрыш боевых действий по переходу в наступление: Россия будет стрелять в 50 км от Украины

Ввоенные учения со стрельбами из танков и артиллерии пройдут в Ростовской области.
В Министерстве обороны Российской Федерации анонсировали военные учения в Ростовской области. Стрельба из артиллерии запланирована на 11 февраля на полигоне "Кузьминский". Он расположен примерно в 50 километрах от границы с Украиной, пишет Интерфакс.
Известно, что участие в "пустом" бое примут подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники, корректирующие огонь артиллерии.
Также указано, что количество российских военнослужащих будет около 400. Солдаты будут использовать 70 единиц военной и специальной техники.
Командование запланировало разыграть ведение боевых действий по обороне позиций и переходу в наступление.
Напомним, 5 февраля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг уведомил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.
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