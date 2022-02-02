Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороны

Польша предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы "Piorun" / Reuters, УНИАН

Правительство Польши приняло решение предоставить Украине военную помощь. Для защиты нашей стране передадут переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun", а также боеприпасы.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, будет предоставлено самое современное польское оборудование.

"По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" и боеприпасы", – отметил министр.

Военная помощь Украине от Польши

Ранее о планах передать Украине оборонительное вооружение заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он отметил, что речь идет о "десятках тысяч боеприпасов". В частности, вооружение будет предназначено для противовоздушной обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует передать боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа, сообщал "Укринформ". Однако глава польского правительства отметил, что польская сторона уточнит у Украины, какие именно боеприпасы нужны для защиты.

Реклама

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина передала Польше список военного оборудования, которое необходимо для защиты от российской агрессии. Однако Кулеба не рассказал, о каком именно оборудовании идет речь, отметив, что "оружие любит тишину".

Вас также может заинтересовать: