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Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороны

2 февраля 2022, 13:21
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Соответствующее решение о военной помощи уже приняло польское правительство.

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Польша предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы "Piorun" / Reuters, УНИАН

Правительство Польши приняло решение предоставить Украине военную помощь. Для защиты нашей стране передадут переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun", а также боеприпасы.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, будет предоставлено самое современное польское оборудование.

"По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" и боеприпасы", – отметил министр.

Военная помощь Украине от Польши

Ранее о планах передать Украине оборонительное вооружение заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он отметил, что речь идет о "десятках тысяч боеприпасов". В частности, вооружение будет предназначено для противовоздушной обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует передать боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа, сообщал "Укринформ". Однако глава польского правительства отметил, что польская сторона уточнит у Украины, какие именно боеприпасы нужны для защиты.

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После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина передала Польше список военного оборудования, которое необходимо для защиты от российской агрессии. Однако Кулеба не рассказал, о каком именно оборудовании идет речь, отметив, что "оружие любит тишину".

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