Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудования

В МИД Украины отметили, что Польша делает все возможное для поддержки нашего государства на фоне российской агрессии.
Украина передала Польши список военного оборудования, которое необходимо для защиты от российской агрессии.
В списке нужного Украине оборудования есть, в частности, дроны, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"На повестке дня есть ряд вопросов. Среди них есть дроны. Мы представили нашим польским коллегам список необходимого военного оборудования, которое нам нужно", – отметил Кулеба.
Однако подробнее рассказывать обо всех договоренностях, особенно военных, глава украинского МИД отказался.
"Я не хочу вдаваться в подробности. Оружие, как и деньги, любит тишину", – подчеркнул Кулеба.
Польша передаст Украине военную помощь
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживать Украину на словах уже не достаточно, поэтому его государство предоставит Украине военную помощь, пишет "Укринформ". На вопрос, о какой именно помощи идет речь, он ответил, что планируют передать боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа.
При этом Моравецкий отметил, что уточнит у украинской стороны во время визита в Киев, в какой именно помощи для защиты от России требует сейчас Украина. Глава польского правительства прибыл с визитом в украинскую столицу во вторник, 1 февраля.
Ранее о планах передать Украине оборонительное вооружение заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он отметил, что речь идет о "десятках тысяч боеприпасов". В частности, вооружение будет предназначено для противовоздушной обороны.
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