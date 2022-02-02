Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудования

Украина предоставила Польше список нужного для защиты от РФ военного оборудования / Reuters

Украина передала Польши список военного оборудования, которое необходимо для защиты от российской агрессии.

В списке нужного Украине оборудования есть, в частности, дроны, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"На повестке дня есть ряд вопросов. Среди них есть дроны. Мы представили нашим польским коллегам список необходимого военного оборудования, которое нам нужно", – отметил Кулеба.

Однако подробнее рассказывать обо всех договоренностях, особенно военных, глава украинского МИД отказался.

"Я не хочу вдаваться в подробности. Оружие, как и деньги, любит тишину", – подчеркнул Кулеба.

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Польша передаст Украине военную помощь

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживать Украину на словах уже не достаточно, поэтому его государство предоставит Украине военную помощь, пишет "Укринформ". На вопрос, о какой именно помощи идет речь, он ответил, что планируют передать боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа.

При этом Моравецкий отметил, что уточнит у украинской стороны во время визита в Киев, в какой именно помощи для защиты от России требует сейчас Украина. Глава польского правительства прибыл с визитом в украинскую столицу во вторник, 1 февраля.

Ранее о планах передать Украине оборонительное вооружение заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он отметил, что речь идет о "десятках тысяч боеприпасов". В частности, вооружение будет предназначено для противовоздушной обороны.

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