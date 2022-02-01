Не только для безопасности: Кулеба раскрыл детали нового союза Украины, Польши и Великобритании

Украина создает новый альянс с Польшей и Великобританией / УНИАН

Альянс Украина-Польша-Великобритания поможет нашему государству не только укрепить свою безопасность, но и развивать торговлю и сотрудничество между странами в других сферах. Создание такого формата является частью стратегии по созданию малых альянсов.

Украина должна сама заботиться о своей безопасности и процветании и не может ждать, пока станет членом ЕС и НАТО, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что создание такого альянса поможет сформировать "пояс безопасности и процветания и усилить Балто-Черноморскую ось". С такой же целью были созданы и другие союзы между Украиной и другими государствами, напомнил Кулеба:

Люблинский треугольник с Польшей и Литвой,

Квадрига с Турцией,

Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.

Глава МИД отметил, что Украина, Польша и Великобритания объединяются, потому что они разделяют общие принципы, хотят укреплять безопасность и развивать торговлю.

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"Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистичное осознание угроз безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой", – подчеркнул он.

Новый формат позволит странам создать "пояс безопасности", отметил Кулеба/ Facebook Дмитрий Кулеба

Инициатором альянса была Украина

Кулеба отметил, что инициатором создания такого объединения в октябре 2021 года выступила Украина.

"Честно говоря, было обидно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому в очередной раз повторяю – верьте в свое государство", – подчеркнул глава украинского МИД.

Официальное объявление об альянсе откладывается

Впервые официально объявить о создании альянса планировали в среду, 2 февраля. Министерства иностранных дел должны были объявить об этом во время визита в Киев главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Однако она заболела COVID-19, поэтому эти планы переносятся.

Союз Великобритании, Украины и Польши

О том, что Лондон на серьезном уровне изучает возможность создания трехстороннего военно-политического союза с Украиной и Польшей, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 21 января. Совет по геостратегии в подтверждение слов Трасс опубликовал карту, на которой Британия, Украина и Польша обозначены как союзники. Россия и Беларусь отмечены как враждебные государства.

О планах создать такой альянс глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил 25 января. Он отметил, что Киев ставит перед собой задачу создания серьезных альянсов и продолжает искать пути для организации оптимальных для государства союзов.

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