Поддерживают Украину, а сами одобряют СП-2: Польша жестко разнесла Запад и пообещала оружие Киеву

Газопровод Северный поток-2 является геополитической угрозой безопасности Европы - Моравецкий / Reuters

Польша выражает поддержку Украине и готова передать Киеву множество оружия. Варшава признает Крым и Донбасс частью украинского государства и считает, что оккупация этих территорий не отразится на их статусе. Запад демонстрирует двойные стандарты, когда одновременно поддерживает Киев и одобряет российский газопровод Северный поток-2, который угрожает безопасности Европы. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В ходе своего заявление после встречи с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем он сказал, что Варшава готова оказать военную поддержку Киеву.

"Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч снарядов артиллерии, а также противовоздушные снаряды, минометы, а также дроны", - сказал Моравецкий.

Также он считает, что Украина приняла свободное решение, сделав выбор в пользу интеграции в Евросоюз.

"Украинское государство и общество выбрали курс на европейскую интеграцию. Каждое государство должно само выбирать приоритеты", - сказал премьер.

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При этом он выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнув, что ситуация с оккупацией Крыма и Донбасса не отразится на статусе этих территорий.

Моравецкий обвинил Запад в двойных стандартах

Глава правительства Польши Моравецкий заявил, что трубопровод Северный поток-2 – это геополитическая угроза европейской безопасности. И в этой ситуации Запад и ФРГ фактически демонстрируют двойные стандарты, когда с одной стороны поддерживают Украину, а с другой стороны одобряют работу магистрали Газпрома. По его мнению, такое поведение недопустимо.

"Нельзя одной рукой выражать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы "Северного потока – 2". Это вам не идет", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, которое проводит сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2, 16 ноября объявило о приостановке процедуры в связи с несоответствием проекта немецким и европейским энергетическим правилам.

Берлин потребовали, чтобы компания Nord Stream 2 AG – оператор магистрали Северный поток-2 – создала на территории Германии новое юридическое лицо, которое стало бы собственником немецкого участка трубы.

До тех пор, пока Газпром не выполнит данное требование, в ФРГ не возобновят сертификацию СП-2.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что сертификацию Северного потока-2 приостановили из-за несоответствия проекта Третьей газовой директиве ЕС. Одна и та же компания не может добывать, продавать и транспортировать газ, как в ситуации с Газпромом.

Немецкий регулятор 16 декабря объявил о том, что сертификацию СП-2 не завершат в первой половине 2022 года. Следовательно, трубопровод не запустят до лета текущего года.

Компания Nord Stream 2 AG выполнила требование Германии и создала юридическое лицо Gas for Europe GmbH, которому передадут во владение немецкую часть магистрали Газпрома. В Берлине утверждают, что сертификацию СП-2 возобновят только после того, как все будет подтверждено на уровне документов. После этого у Еврокомиссии будет 4 месяца на решение по одобрению работы магистрали.