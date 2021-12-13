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ФРГ зарубила сертификацию Северного потока-2 и заявила о жестких требованиях к Газпрому

13 декабря 2021, 14:44
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Газопровод СП-2 не соответствует условиям, которые установлены правилами Евросоюза, сказала Анналена Бербок.

Северный поток-2
Сертификация Северного потока-2 приостановлена из-за требований к проекту, связанных с европейскими правилами - МИД Германии/ Reuters

Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации Северного потока-2 по причине конкретных требований энергетических правил Евросоюза, среди которых анбандлинг (Газпром, как газодобывающая компания, не может быть владельцем магистрали, компания-оператор которой Nord Stream 2 AG принадлежит российскому газовому монополисту, - ред.) и другие вопросы, связанные с реализацией трубопровода. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Как сообщает Ansa, перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе она напомнила о том, что сертификация Северного потока-2 была приостановлена немецким регулятором еще в ноябре.

Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", - подчеркнула Бербок.

Требование Евросоюза по запуску Северного потока-2

Российский газопровод Северный поток-2 не соответствует требованиям Третьей газовой директивы Евросоюза. Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа. Компания Nord Stream 2 AG, оператор СП-2, принадлежит Газпрому, который добывает газ.

По мнению аналитика Даниэля Чижевского, Газпрому придется создать новую компанию-оператора Северного потока-2. По его мнению, в крайнем случае, владельцем трубопровода может стать конгломерат европейских компаний-участников проекта – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. В таком случае все правила будут соблюдены.

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Приостановка Германией сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ 16 ноября приняло решение о приостановке процедуры сертификации компании-оператора газопровода СП-2. Согласно позиции регулятора, структура собственности российского энергетического проекта не отвечает требованиям законодательства Германии.

Для того чтобы сертификация Северного потока-2 продолжилась, компании Nord Stream AG нужно создать новое юридическое лицо в соответствии с немецким законодательством. Такая компания должна стать владельцем участника газопровода, который проходит по территории Германии.

До тех пор, пока Россия не выполнит требование Берлина, сертификацию Северного потока-2 не возобновят.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Россия в ситуации с сертификацией Северного потока-2 решила перейти к "юридическим трюкам". По мнению менеджера, Газпром пытается зарегистрировать в ФРГ компанию, которая якобы должна стать оператором только немецкого участка трубопровода. Такой шаг является нарушением европейских правил. США должны ввести санкции против новой компании Газпрома.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выполнит все требования Германии по Северному потоку-2, чтобы как можно скорее запустить трубопровод.

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новости Германии МИД Германии Северный поток-2
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