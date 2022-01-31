Часть трубы – под контролем Германии: в Берлине назвали Газпрому условие сертификации СП-2

Запуск СП-2 зависит от выполнения требований Германии по структуре собственности магистрали / Reuters

Сертификация компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 будет возобновлена в Германии после того, как россияне передадут часть магистрали своему немецкому дочернему предприятию Gas for Europe GmbH, а все документы будут полностью проверены. Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Маркус Тенс.

Как сообщает Известия, немецкий парламентарий, который также работает в экономическом комитете Бундестага, сказал, что если указанные выше требования будут выполнены, немецкий регулятор возобновит процедуру сертификации трубопровода СП-2.

Указывается, что от решения по сертификации компании-оператора будут зависеть перспективы запуска российской магистрали.

"После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию", - сказал Тенс.

Указывается, что на реализацию такого решения у Еврокомиссии будет еще 4 месяца.

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Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах РоссииНапомним, ранее в компании Nord Stream 2 AG, которая принадлежит российской транснациональной корпорации Газпром, заявили о создании юридического лица Gas for Europe GmbH. Эта компания станет владельцем участка трубопровода Северный поток-2, который проходит по немецкой территории.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, немецкий регулятор, 16 ноября объявило о приостановке сертификации компании-оператора трубопровода Северный поток-2. Процесс был постановлен на паузу из-за того, что структура собственности проекта не соответствовала немецким и европейским энергетическим требованиям.

Берлин требовал, чтобы компания Nord Stream 2 AG (оператор магистрали, - ред.) создала на территории Германии юридическое лицо-собственника немецкой части трубопровода.

До выполнения этого требования в ФРГ обещали не возобновлять сертификацию СП-2.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия собирается выполнить все требования Берлина для скорейшего запуска трубопровода СП-2.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила приостановку процедуры предоставления документов для работы трубопровода. Дипломат подчеркнула, что проект не отвечает требованиям Третьей газовой директивы ЕС, согласно которой одна и та же компания не может работать по добыче, продаже и транспортировке газа, как в ситуации с Газпромом.

16 декабря прошлого года в немецком регуляторе сделали заявление о том, что сертификация СП-2 не будет завершена в первой половине 2022 года. Таким образом, газопровод не введут в эксплуатацию до лета текущего года.