Газпром сделал еще один шаг к завершению сертификации СП-2

"Газпром" сделал шаг к завершению сертификации Северного потока-2 / Reuters

Оператор российского газопровода Северного потока-2 Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах, сообщает пресс-служба компании.

"Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", - говорится в сообщении.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в ЕС резко взлетела в августе прошлого года на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубических метров топлива несколько раз превышала исторический максимум.

Очередной рекорд был установлен 21 декабря 2021 года, тогда спотовая цена на топливо в Европе превысила показатель в 2000 долларов за 1 тысячу кубометров. Газпром отказался бронировать мощности трубопровода Ямал-Европа для транзита газа, и приостановил прокачку топлива в Германию.

В конце декабря и начале января цена на газ в Европе снизилась на фоне поставок сжиженного природного газа и оптимальных погодных условий. Согласно данным биржи Ice Futures на 24 января, стоимость топлива, по сравнению с прошлой неделей, выросла почти на 20% и составляет до 1 100 долларов за одну тысячу кубометров.

Реклама

Газовый кризис в странах Европы связывают с опустошением газохранилищ в ЕС в прошлый зимний период и отказом Газпрома обеспечить дополнительные прокачки газа путем украинской ГТС. Россия в таких поставках не заинтересована, поскольку ожидает запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен пойти в обход Украины.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что энергетический кризис в Европе связан с газовым шантажом стран ЕС со стороны Газпрома. Россияне заранее забронировали меньше мощностей ГТС Украины для прокачки в Европу, а на фоне кризиса фактически поставили ей ультиматум: либо газ дешевеет и идет через Северный поток-2, либо будут проблемы с поставками топлива путем украинской магистрали.

В управляющей компании ГТС Украины также полагают, что кризис с газом в Европе продиктован позицией Газпрома. Россияне пытаются выторговать преференции в процессе сертификации газопровода Северный поток-2.

Однако запуск Северного потока-2 откладывается из-за того, что немецкий регулятор отказывается сертифицировать компанию-оператора трубопровода. Проект не соответствует требованиям ЕС и Германии. В первой половине 2022 года процесс предоставления СП-2 документов на работу не завершат. Впрочем, Газпром уже начал создавать новую компанию-оператора трубопровода, как того требовал Берлин.

Читайте также: