УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ПХГ Европы осталось около 30% запасов газа: Газпром заявил об историческом дефиците топлива в ЕС

24 января 2022, 17:57
Прослушать новость
Остановить

В Европе продолжается газовый кризис.

Газпром
В Европе утверждают, что в газовом кризисе виноват Газпром / Reuters

Страны Евросоюза якобы отобрали из своих газохранилищ уже более 70% топлива, которое было закачано в резервуары летом. Объемы газа в них оцениваются на 26% меньше по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие данные свидетельствуют об историческом минимуме запасов топлива. Об этом заявили в Газпроме.

Как сообщает РИА Новости, в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe рассказали о том, что страны Европы, согласно данным на 22 января, якобы отобрали из своих подземных газовых хранилищ уже больше 70% запасов топлива, которое было закачано в летний сезон. Запасов на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше, чем фиксировалось в прошлом году, что свидетельствует об историческом минимуме газовых резервов.

Читайте такжеДефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и Азербайджана"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", - говорят в российской транснациональной корпорации.

Кроме того, как утверждают в Газпроме, согласно данным компании на 24 января, отбор достиг уровня 71,8% – 34,3 миллиарда кубометров, что ниже показателей, установленных двумя днями ранее.

В Европе заявляли о заполненности газохранилищ наполовину

В Международной газовой ассоциации 13 января заявили, что энергетический кризис в Европе произошел в результате действий, в том числе, и России. Москва только в IV квартале прошлого года сократила поставки топлива на 25% по сравнению с 2022 годом. Газпром может увеличить транспортировку как минимум на 30% от текущего уровня, однако ограничивает спотовые продажи газа.

Реклама

В организации подчеркнули, что газохранилища Европы заполнены на 51%, тогда как обычно в такой период времени уровень запасов составлял 70%. За дефицит половины топлива в ПХГ ответственен Газпром.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в ЕС резко взлетела в августе прошлого года на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубических метров топлива несколько раз превышала исторический максимум.

Очередной рекорд был установлен 21 декабря 2021 года, тогда спотовая цена на топливо в Европе превысила показатель в 2000 долларов за 1 тысячу кубометров. Газпром отказался бронировать мощности трубопровода Ямал-Европа для транзита газа, и приостановил прокачку топлива в Германию.

В конце декабря и начале января цена на газ в Европе снизилась на фоне поставок сжиженного природного газа и оптимальных погодных условий. Согласно данным биржи Ice Futures на 24 января, стоимость топлива, по сравнению с прошлой неделей, выросла почти на 20% и составляет до 1 100 долларов за одну тысячу кубометров.

Газовый кризис в странах Европы связывают с опустошением газохранилищ в ЕС в прошлый зимний период и отказом Газпрома обеспечить дополнительные прокачки газа путем украинской ГТС. Россия в таких поставках не заинтересована, поскольку ожидает запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен пойти в обход Украины.Читайте такжеГазовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газа

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что энергетический кризис в Европе связан с газовым шантажом стран ЕС со стороны Газпрома. Россияне заранее забронировали меньше мощностей ГТС Украины для прокачки в Европу, а на фоне кризиса фактически поставили ей ультиматум: либо газ дешевеет и идет через Северный поток-2, либо будут проблемы с поставками топлива путем украинской магистрали.

В управляющей компании ГТС Украины также полагают, что кризис с газом в Европе продиктован позицией Газпрома. Россияне пытаются выторговать преференции в процессе сертификации газопровода Северный поток-2.

Однако запуск Северного потока-2 откладывается из-за того, что немецкий регулятор отказывается сертифицировать компанию-оператора трубопровода. Проект не соответствует требованиям ЕС и Германии. В первой половине 2022 года процесс предоставления СП-2 документов на работу не завершат. Впрочем, Газпром уже начал создавать новую компанию-оператора трубопровода, как того требовал Берлин.

viber
Евросоюз Газпром газ Цена на газ в Европе
Сейчас вы просматриваете новость «В ПХГ Европы осталось около 30% запасов газа: Газпром заявил об историческом дефиците топлива в ЕС». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрывГороскоп на сегодня, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрыв В моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-хВ моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-х Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомДеньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Украинкам дадут доплату к пенсиям: кому и когда светит прибавкаУкраинкам дадут доплату к пенсиям: кому и когда светит прибавка
18:21

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнят

18:16

Признание Россией "ЛДНР": Госдума рассмотрит проект обращения к Путину в феврале

18:08

Вторжение в Украину станет новой Чечней для России - ДжонсонВидео

18:07

Исполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в февралеВидео

17:57

В ПХГ Европы осталось около 30% запасов газа: Газпром заявил об историческом дефиците топлива в ЕС

Реклама
17:56

На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": названы сроки

17:55

Угроза агрессии: Данилов объяснил планы и намерения РФВидео

17:54

Показала зад всему миру: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей полностью обнажилась в знак протеста

17:43

Дети массово попадают в больницу: в Украине продают опасные игрушкиВидео

17:42

В Украине взвинтят цены на интернет: тарифы резко подскочатВидео

17:26

"Большая стройка": Укравтодор объявил тендер на реконструкцию объездной Житомира по трассе М-06

17:00

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

16:59

Останки ребенка утопили в озере: в Кривом Роге приемные родители убили 6-летнюю дочь и сожгли телоВидео

16:57

Угроза захвата Харькова: в СБУ раскрыли вероятные сценарии агрессии РФВидео

16:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

16:34

Беларусь стянет войска к границам Украины: Лукашенко объявил о совместных с Россией планахВидео

16:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

16:15

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

16:13

Майкл Щур. Железобетонный аргумент, почему вторжения России не будетВидеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях в сексуальном кружевном белье загипнотизировала фанатов идеальными изгибами

Реклама
15:59

Лечебные ванночки для ног: проверенные способы, которые снимут усталость

15:51

"Пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации": Япония просит своих граждан покинуть УкраинуВидео

15:48

Укрпочта вводит новые тарифы и меняет условия доставки: что известноВидео

15:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

15:26

Зеленский на фоне военной угрозы России против Украины созывает СНБО

15:15

Россия пыталась взять Европу "на понт": почему посольства вывозят семьи дипломатов из Украинымнение

15:05

Евровидение-2022 - названы восемь финалистов нацотбора от УкраиныВидео

14:57

Пустые полки и взлет цен: украинцам раскрыли сценарий подорожания продуктовВидео

14:48

В Польше при загадочных обстоятельствах умер 28-летний украинец: дома остались жена и двое детей

14:33

Аграрные расписки как инструмент привлечения средств могут исчезнуть с агрорынка Украины

14:25

Людмила Янукович умерла: у беглого экс-президента ответили на фейкВидео

14:22

Газ и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФВидео

14:10

Мокрая и сочная Maruv обнажила свой "орех" в бассейне на камеру

14:03

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

14:02

Дия в деле: возврат товара в Эпицентре и Новой Линии становится проще новости компании

13:54

Евросоюз выделил Украине помощь на €1,2 млрд из-за угрозы вторжения РФВидео

13:43

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:35

Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

13:18

Кошка спасла от голодной смерти крохотных бельчат: как отреагировал хозяинВидео

13:14

Угроза вторжения РФ: НАТО перебрасывает корабли и истребители на ВостокВидео

Реклама
13:09

Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарииВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

12:58

Дичь под Киевом: пьяные молодчики ограбили и изнасиловали женщину – один из них с ВИЧ

12:52

Кристина Агилера раззадорила фанатов сияющей наготой пышного телаВидео

12:17

Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияВидео

12:09

Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из УкраиныВидео

12:09

Пьяный житель Запорожья шутки ради швырнул гранату на балкон жилого дома

12:07

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:57

Заморозит и завалит снегом: украинцам рассказали, где и когда ударит -21°Видео

11:42

Злату Огневич три года преследует мужчина - певице угрожают расправойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять