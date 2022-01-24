В ПХГ Европы осталось около 30% запасов газа: Газпром заявил об историческом дефиците топлива в ЕС

В Европе утверждают, что в газовом кризисе виноват Газпром / Reuters

Страны Евросоюза якобы отобрали из своих газохранилищ уже более 70% топлива, которое было закачано в резервуары летом. Объемы газа в них оцениваются на 26% меньше по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие данные свидетельствуют об историческом минимуме запасов топлива. Об этом заявили в Газпроме.

Как сообщает РИА Новости, в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe рассказали о том, что страны Европы, согласно данным на 22 января, якобы отобрали из своих подземных газовых хранилищ уже больше 70% запасов топлива, которое было закачано в летний сезон. Запасов на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше, чем фиксировалось в прошлом году, что свидетельствует об историческом минимуме газовых резервов.

Читайте такжеДефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и Азербайджана"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", - говорят в российской транснациональной корпорации.

Кроме того, как утверждают в Газпроме, согласно данным компании на 24 января, отбор достиг уровня 71,8% – 34,3 миллиарда кубометров, что ниже показателей, установленных двумя днями ранее.

В Европе заявляли о заполненности газохранилищ наполовину

В Международной газовой ассоциации 13 января заявили, что энергетический кризис в Европе произошел в результате действий, в том числе, и России. Москва только в IV квартале прошлого года сократила поставки топлива на 25% по сравнению с 2022 годом. Газпром может увеличить транспортировку как минимум на 30% от текущего уровня, однако ограничивает спотовые продажи газа.

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В организации подчеркнули, что газохранилища Европы заполнены на 51%, тогда как обычно в такой период времени уровень запасов составлял 70%. За дефицит половины топлива в ПХГ ответственен Газпром.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в ЕС резко взлетела в августе прошлого года на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубических метров топлива несколько раз превышала исторический максимум.

Очередной рекорд был установлен 21 декабря 2021 года, тогда спотовая цена на топливо в Европе превысила показатель в 2000 долларов за 1 тысячу кубометров. Газпром отказался бронировать мощности трубопровода Ямал-Европа для транзита газа, и приостановил прокачку топлива в Германию.

В конце декабря и начале января цена на газ в Европе снизилась на фоне поставок сжиженного природного газа и оптимальных погодных условий. Согласно данным биржи Ice Futures на 24 января, стоимость топлива, по сравнению с прошлой неделей, выросла почти на 20% и составляет до 1 100 долларов за одну тысячу кубометров.

Газовый кризис в странах Европы связывают с опустошением газохранилищ в ЕС в прошлый зимний период и отказом Газпрома обеспечить дополнительные прокачки газа путем украинской ГТС. Россия в таких поставках не заинтересована, поскольку ожидает запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен пойти в обход Украины.Читайте такжеГазовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газа

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что энергетический кризис в Европе связан с газовым шантажом стран ЕС со стороны Газпрома. Россияне заранее забронировали меньше мощностей ГТС Украины для прокачки в Европу, а на фоне кризиса фактически поставили ей ультиматум: либо газ дешевеет и идет через Северный поток-2, либо будут проблемы с поставками топлива путем украинской магистрали.

В управляющей компании ГТС Украины также полагают, что кризис с газом в Европе продиктован позицией Газпрома. Россияне пытаются выторговать преференции в процессе сертификации газопровода Северный поток-2.

Однако запуск Северного потока-2 откладывается из-за того, что немецкий регулятор отказывается сертифицировать компанию-оператора трубопровода. Проект не соответствует требованиям ЕС и Германии. В первой половине 2022 года процесс предоставления СП-2 документов на работу не завершат. Впрочем, Газпром уже начал создавать новую компанию-оператора трубопровода, как того требовал Берлин.