УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России

13 января 2022, 13:27

Россия может увеличить поставки газа в страны ЕС на 30%, однако ограничивает спотовую продажу топлива, сказал Фатих Бироль.

Газпром
Газпром несет ответственность за дефицит газа в странах Европы - МЭА / Reuters

Энергетический кризис в Европе спровоцирован, в том числе, и действиями России, которая только в четвертом квартале 2021 года сократила поставки на 25% в сравнении с данными за 2020 год. Газпром может увеличить прокачку как минимум на 30% от текущего уровня, однако ограничивает спотовые продажи. Заполненность газохранилищ составляет 51%, а Москва несет ответственность за половину дефицита газа в европейских странах. Об этом заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Как сообщает Bloomberg, данные Международного энергетического агентства демонстрируют, что в IV квартале прошлого года, если сравнивать с показателями 2020 года, поставки газа из России в Европу снизились на 25%. До пандемии COVID-19 россияне поставляли на 22% больше топлива, чем теперь.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареЕвропа противостоит энергетическому кризису, из-за которого цены на газ и электричество за последние несколько месяцев побили рекорды. Причем запасы топлива достигли самого низкого уровня за последние 10 лет, в то время, как Европу ожидают два самых холодных месяца в году.

По словам главы МЭА, проблемы на газовом рынке Европы и текущий дефицит топлива в подземных газохранилищах связан с действиями Газпрома.

"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность… Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом", - отметил Бироль.

Реклама

Также он добавил, что в то время как Россия ограничивает прокачку газа в страны ЕС, альтернативные поставщики топлива, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан, наоборот, наращивают поставки.

Бироль подчеркнул, что газовые хранилища Евросоюза заполнены только на 51%, тогда как обычно уровень газа в ПХГ составляет около 70%. Следовательно, половина дефицита запасов топлива в Европе – ответственность Газпрома.

Смотрите видео ТСН - США и Германия готовы остановить Северный поток-2

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко взлетела еще в августе прошлого года, когда страны ЕС столкнулись с газовым кризисом. Стоимость тысячи кубометров топлива несколько раз достигала рекордных показателей.

Очередной рекорд был побит 21 декабря 2020 года, когда спотовая цена на газ в ЕС превысила 2000 долларов за тысячу кубометров. Цена на топливо выросла из-за того, что Газпром отказался бронировать мощность магистрали Ямал-Европа для прокачки газа, а также приостановил транспортировку топлива в Германию.

Газовый кризис в Евросоюзе связывают с рядом причин, среди которых дефицит топлива в подземных газовых хранилищах и отказ Газпрома от дополнительной транспортировки газа в Европу путем украинской ГТС. Россия ждет запуска газопровода Северный поток-2, чтобы запустить прокачку топлива в обход ГТС Украины.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его мнению, Россия заранее забронировала меньше объемов мощностей украинской газотранспортной системы, а теперь и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и снижение цены на газ, либо проблемы с допоставками топлива через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины считают, что энергетический кризис и высокие цены на газ в Европе спровоцированы Газпромом. Россия пытается получить для себя преференции в ситуации с процедурой сертификации Северного потока-2.

Запуск Северного потока-2 откладывается. Газопровод достроили еще в сентябре, однако ФРГ приостановила сертификацию проекта из-за несоответствия структуры собственности компании-оператора трубопровода Газпрома законодательству Германии и Евросоюза. Таким образом, введения трубопровода в эксплуатацию не состоится как минимум до лета 2022 года.

viber
новости России Евросоюз Газпром Цена на газ в Европе
Сейчас вы просматриваете новость «Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостямПривлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостям Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечкиКак приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечки Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонииЕвгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии
13:27

Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России

13:13

Цены на бензин и дизель взлетят: повышена предельная стоимостьВидео

13:07

Мюзикл с Олей Поляковой Новая Снежная Королева покажут по телевидению - где и когда смотреть

13:00

Гороскоп на завтра, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

12:44

Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жильяВидео

Реклама
12:41

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике

12:25

Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы

12:24

Израильтянка оспаривает в суде материнство самой пожилой матери Украины, Подвербная прячет дочкуВидео

12:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:57

Москву приперли к стенке: эксперт объяснил, что станет политической смертью ПутинаВидео

11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощьВидео

11:34

Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

11:33

Александр Усик показал редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

11:31

Двое детей остались сиротами: водитель, которого трижды ловили пьяным за рулем, устроил смертельное ДТП

11:26

Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавкиВидео

11:25

Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалумнение

11:18

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

10:53

"Кредит одобрили за секунду": мошенники обчистили счет клиента ПриватБанка, в банке разводят руками

10:43

Сахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета ценВидео

10:39

Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

Реклама
10:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:55

Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годФотоВидео

09:52

Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияВидео

09:50

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

09:49

"Сделать им это сложно": Данилов рассказал о плане Путина по УкраинеВидео

09:47

Раскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"Видео

09:15

Введение "карточек на еду": украинцам объяснили, в чем подвохВидео

09:00

Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине реклама

08:52

Военные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москвамнение

08:42

Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысячВидео

08:24

Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

08:05

Поражение РФ в борьбе за Украину и страх Запада перед войной: в США объяснили действия МосквыВидео

08:02

Зеленский поручил "прижать" украинских олигархов за границей

07:48

Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепленияВидео

07:23

В Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

07:13

Ультиматум России Западу и ставка Кремля ва-банк: политик предупредил Украину об опасностиВидео

06:50

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

06:46

"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансонВидео

06:13

Равнение на Амстердам: почему растут цены на топливо и при чем тут Украинамнение

Реклама
05:41

Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньгиВидео

05:40

Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецептВидео

05:27

Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"

05:10

Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы

04:37

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

04:22

Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркетеВидео

03:16

Защитит от врагов и плохих снов: как вырастить гиацинт дома в горшкеВидео

03:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

02:59

Анна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении

02:53

Сколько времени люди тратят на гаджеты: ответ специалистов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять