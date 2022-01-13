Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение России

Газпром несет ответственность за дефицит газа в странах Европы - МЭА / Reuters

Энергетический кризис в Европе спровоцирован, в том числе, и действиями России, которая только в четвертом квартале 2021 года сократила поставки на 25% в сравнении с данными за 2020 год. Газпром может увеличить прокачку как минимум на 30% от текущего уровня, однако ограничивает спотовые продажи. Заполненность газохранилищ составляет 51%, а Москва несет ответственность за половину дефицита газа в европейских странах. Об этом заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Как сообщает Bloomberg, данные Международного энергетического агентства демонстрируют, что в IV квартале прошлого года, если сравнивать с показателями 2020 года, поставки газа из России в Европу снизились на 25%. До пандемии COVID-19 россияне поставляли на 22% больше топлива, чем теперь.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареЕвропа противостоит энергетическому кризису, из-за которого цены на газ и электричество за последние несколько месяцев побили рекорды. Причем запасы топлива достигли самого низкого уровня за последние 10 лет, в то время, как Европу ожидают два самых холодных месяца в году.

По словам главы МЭА, проблемы на газовом рынке Европы и текущий дефицит топлива в подземных газохранилищах связан с действиями Газпрома.

"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность… Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом", - отметил Бироль.

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Также он добавил, что в то время как Россия ограничивает прокачку газа в страны ЕС, альтернативные поставщики топлива, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан, наоборот, наращивают поставки.

Бироль подчеркнул, что газовые хранилища Евросоюза заполнены только на 51%, тогда как обычно уровень газа в ПХГ составляет около 70%. Следовательно, половина дефицита запасов топлива в Европе – ответственность Газпрома.

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Газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко взлетела еще в августе прошлого года, когда страны ЕС столкнулись с газовым кризисом. Стоимость тысячи кубометров топлива несколько раз достигала рекордных показателей.

Очередной рекорд был побит 21 декабря 2020 года, когда спотовая цена на газ в ЕС превысила 2000 долларов за тысячу кубометров. Цена на топливо выросла из-за того, что Газпром отказался бронировать мощность магистрали Ямал-Европа для прокачки газа, а также приостановил транспортировку топлива в Германию.

Газовый кризис в Евросоюзе связывают с рядом причин, среди которых дефицит топлива в подземных газовых хранилищах и отказ Газпрома от дополнительной транспортировки газа в Европу путем украинской ГТС. Россия ждет запуска газопровода Северный поток-2, чтобы запустить прокачку топлива в обход ГТС Украины.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его мнению, Россия заранее забронировала меньше объемов мощностей украинской газотранспортной системы, а теперь и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и снижение цены на газ, либо проблемы с допоставками топлива через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины считают, что энергетический кризис и высокие цены на газ в Европе спровоцированы Газпромом. Россия пытается получить для себя преференции в ситуации с процедурой сертификации Северного потока-2.

Запуск Северного потока-2 откладывается. Газопровод достроили еще в сентябре, однако ФРГ приостановила сертификацию проекта из-за несоответствия структуры собственности компании-оператора трубопровода Газпрома законодательству Германии и Евросоюза. Таким образом, введения трубопровода в эксплуатацию не состоится как минимум до лета 2022 года.