Британия не исключает введения жестких санкций против Путина

Элизабет Трасс рассказала о планируемых санкциях против РФ / Фото Reuters

Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против РФ в случае нового российского вторжения в Украину. Не исключено, что новые ограничения могут коснуться и хозяина Кремля Владимира Путина.

Законопроект представят в ближайшие дни, заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, пишет Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями, - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.

На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина, она ответила: "Мы ничего не исключаем".

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Санкции против России

25 января президент США Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Ранее издание Financial Times сообщало, что если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, ЕС может отключить страну от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Санкции могут быть введены и против крупного российского бизнеса.

В США подтвердили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России на случай вторжения в Украину. Речь идет, в том числе, и об отключении Москвы от SWIFT. Штаты опровергли информацию прессы из Германии о том, что на Западе отказались от запуска таких мероприятий.

В Конгрессе США появился новый законопроект, который предусматривает санкции против России за военное вторжение в Украину. В документе указывается, что ограничения направлены против окружения президента Путина, газопровода Северный поток-2, физических лиц и на отключение России от SWIFT.

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