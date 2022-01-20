Отключение от SWIFT, санкции против СП-2 и окружения Путина: в США готовят удар по РФ из-за Украины

В американском парламенте предлагают ввести санкции в отношении России еще до того, как может произойти вероятное военное вторжение в Украину.
В Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.
Как указано на сайте Конгресса, законопроект о санкциях против РФ в случае военного вторжения в Украину уже рассматривается в нижней палате американского парламента.
Издание The Washington Post опубликовало документ под названием "Закон об ответственности Путина". Законопроект предлагают принять до возможной российской военной интервенции в Украину, а не после нее.
Санкции против окружения Путина
В проекте закона, который инициировал конгрессмен-"республиканец" Джим Бенкс, указывается, что он направлен на незаконное богатство Путина, которое может насчитывать сотни миллиардов долларов и находится в руках его семьи и друзей. Также в законопроекте вспомнили и о бывшей олимпийской гимнастке, экс-депутате Госдумы РФ Алине Кабаевой, которую называют "женой Путина".
Кто оказался в санкционных списках
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
- пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
- глава ЦИК Элла Памфилова;
- руководитель администрации президента Антон Вайно;
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- генпрокурор Юрий Чайка.
Кроме того, в перечне лиц, которые могут оказаться под американскими санкциями, находится бизнесмены и журналисты из России.
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Какие ограничения предусмотрены законопроектом
- отключение России от системы международных платежей SWIFT;
- санкции против проекта Северный поток-2 и аффилированных с ним физических и юридических лиц;
- запрет на проведение операций с российским государственным долгом;
Также на базе законопроекта предлагают признать Россию спонсором терроризма и прекратить переговоры с Москвой по стратегической стабильности до тех пор, пока оккупированный Крым находится в составе российского государства.Читайте такжеУдар Байдена по банкам РФ и угроза "гражданской войны" в Украине: у Путина разразились заявлением
Известно, что данная законодательная инициатива отличается от двух ранее внесенных в Конгресс Штатов инициатив тем, что "республиканцы" предлагают запустить санкции до того, как произойдет возможное военное вторжение России в Украину, в то время как Белый дом и "демократы" в Сенате видят необходимость принятия мер уже в ситуации с российской военной операцией.
Угроза военного вторжения России в Украину
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