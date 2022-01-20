Отключение от SWIFT, санкции против СП-2 и окружения Путина: в США готовят удар по РФ из-за Украины

В США готовят масштабные санкции против России / Reuters

В Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

Как указано на сайте Конгресса, законопроект о санкциях против РФ в случае военного вторжения в Украину уже рассматривается в нижней палате американского парламента.

Издание The Washington Post опубликовало документ под названием "Закон об ответственности Путина". Законопроект предлагают принять до возможной российской военной интервенции в Украину, а не после нее.

Санкции против окружения Путина

В проекте закона, который инициировал конгрессмен-"республиканец" Джим Бенкс, указывается, что он направлен на незаконное богатство Путина, которое может насчитывать сотни миллиардов долларов и находится в руках его семьи и друзей. Также в законопроекте вспомнили и о бывшей олимпийской гимнастке, экс-депутате Госдумы РФ Алине Кабаевой, которую называют "женой Путина".

Кто оказался в санкционных списках

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;

премьер-министр Михаил Мишустин;

мэр Москвы Сергей Собянин;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

глава ЦИК Элла Памфилова;

руководитель администрации президента Антон Вайно;

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;

директор ФСБ Александр Бортников;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

генпрокурор Юрий Чайка.

Кроме того, в перечне лиц, которые могут оказаться под американскими санкциями, находится бизнесмены и журналисты из России.

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Какие ограничения предусмотрены законопроектом

отключение России от системы международных платежей SWIFT;

санкции против проекта Северный поток-2 и аффилированных с ним физических и юридических лиц;

запрет на проведение операций с российским государственным долгом;

Также на базе законопроекта предлагают признать Россию спонсором терроризма и прекратить переговоры с Москвой по стратегической стабильности до тех пор, пока оккупированный Крым находится в составе российского государства.Читайте такжеУдар Байдена по банкам РФ и угроза "гражданской войны" в Украине: у Путина разразились заявлением

Известно, что данная законодательная инициатива отличается от двух ранее внесенных в Конгресс Штатов инициатив тем, что "республиканцы" предлагают запустить санкции до того, как произойдет возможное военное вторжение России в Украину, в то время как Белый дом и "демократы" в Сенате видят необходимость принятия мер уже в ситуации с российской военной операцией.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации Байдена со ссылкой на данные разведки США сделали заявление о том, что Россия может запустить сценарий с нападением на боевиков на Донбассе "под чужим флагом", чтобы использовать ситуацию в качестве повода для полномасштабной военной операции против Украины.

Журналисты CNN 19 января опубликовали статью со сведениями, полученными от Минобороны Украины. В материале говорится о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ. Численность воинского контингента у рубежей Украины составляет уже более 127 тысяч человек. Причем в ведомстве допускают нанесение РФ ракетных ударов по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что войска России находятся неподалеку от границ Украины в связи с "мерами предосторожности". Москва обеспокоена, дескать, напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что Россия может столкнуться с небывалыми санкциями, если произойдет нападение на Украину. Российские банки не смогут работать с долларом, а обстановка станет катастрофической.