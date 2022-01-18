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Отключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару Запада

18 января 2022, 12:26

Западный мир продолжает консультации по вопросу новых санкций в отношении Москвы, заявили в Белом доме.

SWIFT
Запад по-прежнему рассматривает возможность отключения России от SWIFT / Reuters

США рассматривают все варианты возможных новых санкций против РФ, включая отключение государства от SWIFT. Вашингтон продолжает консультации с союзниками и работает над жесткими ограничениями, запуск которых произойдет в случае военного вторжения России в Украину.

В своем Twitter журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрич опубликовала цитату высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности, которая фактически опровергает сведения о том, что Запад отказывается рассматривать возможность отключения России от международной системы платежей SWIFT. Штаты и союзники изучают все варианты ответных действий на случай запуска Москвой сценария военной операции против Украины.

Читайте такжеОтключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценария"Все варианты (санкций против России) остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу строгого наказания России в случае, если она прибегнет к полномасштабному вторжению", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 17 января немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал о том, что США и Евросоюз уже не изучают вариант с отключением России от SWIFT в случае военной атаки Москвы на украинское государство. По данным журналистов, Запад опасается дестабилизации ситуации на финансовых рынках и создания в среднесрочной перспективе платежной системы, где западный мир доминировать не будет. Теперь Штаты и страны-союзники якобы сосредоточились на санкциях против российских банков.

Угроза военного вторжения России в Украину

Запад и РФ в период с 10 по 13 января провели серию переговоров по безопасности. Дискуссии проходили на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и обвинения Москвы в угрозах НАТО российским рубежам.

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Представитель Вашингтона на переговорах, замгоссекретаря Венди Шерман сказала о том, что США не собираются идти на уступки России по ряду стратегически важных вопросов. В частности, американцы не готовы гарантировать Москве нерасширения НАТО и отказ Украины от курса на евроатлантическую интеграцию. Российскому государству пригрозили жесткими санкциями в случае военной атаки на Украину.

Делегат РФ, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом Москва требует гарантий от НАТО, согласно которым Украина и Грузия якобы не должны когда-либо вступить в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам Совета НАТО-Россия, который состоялся 12 января, сделал заявление о том, что военно-политический блок не готов к уступкам, связанным с территориальной целостностью Украины, Грузии и Молдовы. У России нет права вето на расширение Североатлантического альянса.

Столтенберг предупредил Россию об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе в том случае, если Москва пойдет на новое военное вторжение в Украину.

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