Атака войсками на Украину и отключение SWIFT: в ЕС поставили Москве жесткое условие

ЕС изучает возможность отключения России от SWIFT / Reuters

Российские финансовые учреждения будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в том случае, если Россия пойдет на реализацию сценария по военному вторжению в Украину. Евросоюз также может ввести санкции и против крупного российского бизнеса.

Как сообщает Financial Times, под санкции Евросоюза должны попасть частные российские банки и экспорт ряда технологий в Россию. Скорее всего, речь может идти об ограничениях в химической и телекоммуникационной сферах.

Читайте такжеОтключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценарияТакже указывается, что запланированы санкции и против олигархов. Пока фамилии представителей крупного бизнеса не указываются.

Представители правительства Германии подчеркнули, что пока конкретики по ограничениям в отношении России нет, так как непонятно, какой на самом деле ущерб своими действиями может нанести Москва самому Евросоюзу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС по призыву Киева уже работают над новыми санкциями против России в случае военной эскалации российского государства против Украины. По его словам, обсуждается вопрос ограничений торговли и инвестиций с РФ, санкций против суверенного долга, ограничения финансовых операций, а также отключения Москвы от SWIFT.

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Санкции ЕС против России и риск военного вторжения в Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, четыре ведущих государства Европейского Союза – ФРГ, Франция, Италия и Испания – пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.

Также в ЕС есть страны, которые считают, что Россия не планирует военного вторжения в Украину и стянула войска к украинским границам с целью оказания давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС выступают в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовы к жесткому ответу в случае военной атаки России на украинское государство.