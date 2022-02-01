Польша и Украина построят газопровод для поставок газа между государствами – Моравецкий

Премьер Польши сейчас находится с визитом в Киеве.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сейчас находится с визитом в столице Украины, заявил, что государства договорились построить газопровод для увеличения поставок газа между странами.
О таком расширении сотрудничества польский премьер заявил во время совместного брифинга с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.
"Польша уже помогает Украине с газом, передавая этот газ с запада на восток, но мы говорили с господином премьер-министром (Денисом Шмигалем – ред.) о возможности увеличения мощностей передачи газа с запада на восток", – сказал Моравецкий.
По его словам, для строительства новых мощностей нужно сделать определенные инвестиции, и государства намерены такие инвестиции реализовать.
Также Моравецкий подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитической угрозой безопасности Европы.
Это первый визит Матеуша Моравецкого в Украину на посту главы правительства Польши, на котором он находится с декабря 2017 года.
Ранее Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Об этом сообщил председатель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
Также ранее сообщалось, что во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.
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