Британия и Польша объявят о новом формате сотрудничества с Украиной - СМИ

Борис Джонсон / Reuters

Во время визита в Киев, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатические источники, Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день.

Ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля.

Что известно о формате сотрудничества с Украиной

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

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"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

Визит премьера Британии в Украину

Как стало известно, премьер-министр Великобритании посетит Украину 1 февраля.

Перед своим визитом, сегодня, он позвонит президенту РФ Владимиру Путину.

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - отметил Джонсон.

Визит премьера Британии в Украину

Как ранее сообщало издание The Guardian, согласно источникам в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.

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