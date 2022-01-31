Британия и Польша объявят о новом формате сотрудничества с Украиной - СМИ

О новом формате пока нет информации, но впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс.
Во время визита в Киев, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатические источники, Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день.
Ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля.
Что известно о формате сотрудничества с Украиной
О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.
По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.
"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.
Визит премьера Британии в Украину
Как стало известно, премьер-министр Великобритании посетит Украину 1 февраля.
Перед своим визитом, сегодня, он позвонит президенту РФ Владимиру Путину.
"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - отметил Джонсон.
Визит премьера Британии в Украину
Как ранее сообщало издание The Guardian, согласно источникам в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.
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